Минздрав: В больницы рассылают фейковые распоряжения касательно военного положения Сегодня, 20:49 195 Цей матеріал також доступний українською В Минздраве заявили о провокациях

В Министерстве здравоохранения заявили, что в больницы присылают фейковые письма касательно военного положения.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"В Центральную городскую больницу им. Титова, что в Лисичанске Луганской области, поступило сфабрикованное письмо якобы от Луганской ОГА с поручением провести подготовительные мероприятия в связи с внедрением военного положения. Минздрав Украины призывает медучреждения по всей стране быть бдительными и проверять каждое подозрительное письмо", - заявили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур разного уровня, а подделки трудно отличить.

"Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений. Такие письма могут направляться как в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу", - отметили в Минздраве.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Военное положение также действует во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать