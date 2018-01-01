Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Джордж Церетели
Путин сам себе вредит
Наталья Кадя
Глубоко личное
Андрей Смирнов
Порошенко стал Хичкоком для Путина
Сергей Таран
Тем, кто восторгается бунтом "желтых жилетов"

Минздрав: В больницы рассылают фейковые распоряжения касательно военного положения

Сегодня, 20:49
195
Цей матеріал також доступний українською

В Минздраве заявили о провокациях

В Министерстве здравоохранения заявили, что в больницы присылают фейковые письма касательно военного положения.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"В Центральную городскую больницу им. Титова, что в Лисичанске Луганской области, поступило сфабрикованное письмо якобы от Луганской ОГА с поручением провести подготовительные мероприятия в связи с внедрением военного положения. Минздрав Украины призывает медучреждения по всей стране быть бдительными и проверять каждое подозрительное письмо", - заявили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур разного уровня, а подделки трудно отличить.

"Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений. Такие письма могут направляться как в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу", - отметили в Минздраве.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Военное положение также действует во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 15:53

article_img
В УПЦ КП назвали дату получения томоса будущим главой Украинской православной церкви

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
5694
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
4776
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
4139
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7958
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5889
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
5694
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28997
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25122
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20676

Читайте также

События

Сегодня, 20:50

article_img
Построить себя. Как неслышащий архитектор разрушает стереотипы и проектирует станции метро
События

Сегодня, 18:02

article_img
Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального
Саме там

Сегодня, 15:26

article_img
"Батя" не старался. Краткая история Януковича от "кореша на районе" до госизменника - репортаж НВ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться