Минздрав обвинил полицию во лжи относительно захвата Одесского медуниверситета Сегодня, 16:01 95 Цей матеріал також доступний українською Минздрав: Полиция распространяет ложную информацию Фото: Одесский национальный медицинский университет - ОНМедУ via Facebook

Министерство здравоохранения Украины опровергло сообщение полиции Одессы об отсутствии рейдерского захвата помещений Одесского национального медицинского университета.

В полиции сообщили, что 10 декабря имел место не захват Одесского медуниверситета, а действия государственных исполнителей, которые выполняли решение суда.

Представители Минздрава заявили, что эта информация не соответствует действительности, а ложные комментарии полиции "могут свидетельствовать или о некомпетентности сотрудников Нацполиции, или об их заангажированности".

В ведомстве пояснили, захват здания происходил при участии сотрудников частной охранной компании Феникс. Последние блокировали вход и препятствовали доступу сотрудников университета на рабочие места. Однако государственные исполнители не уполномочены осуществлять захват с применением частных охранников.

"Об осуществлении любых исполнительных производств в государственном университете, в частности, о планах захвата и блокировке университета государственные исполнители обязаны были сообщить Минздрав Украины как основателя и владельца государственного университета, но пока любая информация по этому поводу в министерстве отсутствует", - добавили в Минздраве.

Напомним, что 10 декабря сторонники уволенного ректора Валерия Запорожана захватили Одесский национальный медицинский университет. По данным Минздрава, они заблокировали доступ к зданию и начали уничтожать документы.

Минздрав досрочно разорвал контракт с бывшим ректором ОНМедУ Валерием Запорожаном 17 июля 2018 года, после того, как он не допустил министерскую комиссию к проведению проверки в университете. В министерстве назвали действия ректора откровенным саботажем.

Минздрав обвиняет Запорожана в "систематическом ограблении университета". В частности, он потратил 220 млн грн на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а для предоставления платных медицинских услуг.

Временно исполняющим обязанности ректора назначили заведующего кафедрой психологии ОНМедУ Константина Аймедова.

Однако суд приостановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора и возобновил Запорожана в должности.