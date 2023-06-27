Бизнес-джет Пригожина улетел из Беларуси в РФ — Беларускі Гаюн 27 июня, 23:55 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 27 июня, бизнес-джет главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина улетает из Мачулищей в Беларуси. Он направился в РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на данные сервиса Flight Radar.

В 22:39 Embraer Legacy 600 взлетел с военного аэродрома Мачулищи и направляется в сторону РФ.

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Таким образом, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах ровно 14:59.

Кроме того, вслед за ним из Мачулищей взлетел и второй бизнес-джет, который прилетел в Мачулищи утром 27 июня.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где боевики ЧВК Вагнера ранее взяли под контроль главные военные объекты. Тогда его видели на публике последний раз. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.