В Службе безопасности Латвии считают, что прямой угрозы от «вагнеровцев» нет 9 июля, 18:54 Флаг Латвии (Фото:Mareks Steins / Pixabay)

Служба государственной безопасности Латвии заявила, что наемники ЧВК Вагнера сейчас не представляют угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает Delfi.

Издание отмечает, что Служба государственной безопасности Латвии систематически получает информацию о деятельности боевиков ЧВК Вагнера и проводит оценку рисков, связанных с этим как для национальной, так и для региональной безопасности.

Видео дня

Как сообщается, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с Государственной пограничной охраной.

Обе службы осуществляют усиленные меры миграционного контроля. Основной целью этих мер является предотвращение въезда в Латвию иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

В то же время 2 июля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что направил еще 500 полицейских на польско-белорусскую границу из-за постоянной напряженной ситуации.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву. 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

30 июня СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.

