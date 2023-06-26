Мятеж Пригожина нанес беспрецедентный удар по имиджу Путина — Bloomberg 26 июня, 16:39 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Несмотря на то, что российскому диктатору Владимиру Путину удалось в последний момент предотвратить появление наемников в Москве, его имидж правителя сильно пошатнулся, сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на источники издание утверждает, что Путин проигнорировал неоднократные предупреждения о приближении тяжеловооруженных бойцов Вагнера к Москве, чем «шокировал своих приближенных».

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Вместо этого российский лидер позволил наемникам подобраться так близко, что региональным властям пришлось задействовать танки и подключать военных для обороны.

«Это редкий случай, когда оценки события в Москве и на Западе во многом сходятся», — говорится в материале.

США и ЕС тоже считают, что по репутации и абсолютной власти Путина нанесен мощный удар. И неоднозначная сделка с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, который согласился не идти на Москву, вовсе не означает возврата к статус-кво.

Противостояние в российской власти далеко не окончено, пишет Bloomberg.

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

От самого Пригожина уже более суток тоже нет никаких заявлений. В его пресс-службе говорили, что он «пока не на связи».