В России может произойти еще один мятеж — Зеленский 9 июля, 23:22 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в России может произойти еще один мятеж, который может поддержать большое количество людей.

Об этом в воскресенье, 9 июля, Владимир Зеленский сообщил в интервью ABC News.

По словам Зеленского, бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина показал слабость российского диктатора Владимира Путина внутри России.

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Президент Украины считает, что в России есть много людей, которые были бы готовы поддержать такой мятеж снова.

«Они решили остановиться. Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж», — подчеркнул Зеленский.

Он выразил свою уверенность в том, что боевики ЧВК Вагнера не совершат нападение на Украину с севера, и отметил, что мотивом Пригожина было стремление улучшить свое положение в России.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что не знает точной причины, почему Пригожин решил развернуть свои войска от Москвы.

«Вот что я считаю, исходя из разведки… он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка», — добавил глава государства.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву. 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».