В последних числах декабря 2025 года бойцы 33-й отдельной механизированной бригады взяли в плен нескольких оккупантов, сдавшихся без боя на Добропольском направлении. В сотрудничестве с отделением коммуникаций бригады NV получил возможность задать вопрос одному из российских военных и узнать о стандартных практиках в армии оккупантов.

Этот материал записан с добровольного согласия пленного, которое зафиксировано и подтверждено, и публикуется в виде его монолога.

На СВО после 10 лет тюрьмы

Меня зовут Кузьма Андрей Владимирович. С 10 лет воспитывался в детском доме, моя мама умерла, а папа в то время был в тюрьме, я не общаюсь с ним с 2000 года. После детдома я искал работу, однако с этим возникли сложности, потому что работодателям нужен был стаж.

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Со временем я начал употреблять алкоголь, вести загульный образ жизни. В 2013 году у меня произошел конфликт с соседями по дому, который мне остался в наследство от бабушки. Эти соседи, два человека, ограбили мой дом. Из-за этого я их убил. Зарезал. А потом добровольно сдался в полицию. Мне дали 19 лет лишения свободы.

В 2022 году в нашу колонию строгого режима прибыл лично Евгений Пригожин, руководитель ЧВК Вагнер. Он выступил с речью прямо на центральном плацу. Говорил, что можно получить помилование и выйти на свободу, если воевать шесть месяцев в составе Вагнера. Затем был отбор, которым занимались его представители. Я и еще 80 человек прошли этот отбор, нас отправили на самолете на базу Вагнера в Ростовскую область. Я нес службу в расчете миномета в районе населенных пунктов Андреевка и Клещиевка, это недалеко от Бахмута. В самом Бахмуте не был, в штурмовых действиях участия не принимал и вообще опыта именно штурмов не было у меня. Так продолжалось до 13 мая 2023 года.