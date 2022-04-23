«Вопрос не 10−20 лет». Мы вернем территории сразу, как только у нас будет оружие — Зеленский 23 апреля, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский во время пресс-конференции в киевском метрополитене (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, как только у нее будет достаточно оружия.

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Об этом он рассказал во время пресс-конференции на центральной станции метро в Киеве.

«Все, что они прорвут, и все, что они, не дай бог, оккупируют, мы все вернем. И это будет вопрос не 10−20 лет или не войны с 2014 года восьмилетней. Это будет вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно будет, как только его будет достаточно, поверьте, мы будем возвращать сразу ту или иную территорию, которая временно оккупирована», — сказал Зеленский.

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Президент также отметил, что ВСУ возвращают те населенные пункты, которые могут вернуть.

«Ежедневно мы можем отдать, к сожалению, из-за мощности тех или иных группировок России какую-то территорию, но ночью или на следующий день мы возвращаем эти города, поселки, села, и идем вперед», — подчеркнул он.

При этом Зеленский добавил, что ВСУ не могут идти вперед там, где нет той поддержки от партнеров, о которой говорили «долго публично и еще дольше непублично».

«Но сейчас мы видим это изменение в отношении наших западных партнеров. Особенно я вижу изменения в скорости сегодня от США. И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами, как у любого порядочного человека и у любого лидера должно быть, я уверен, что мы будем быстрее деоккупировать наши территории», — подчеркнул президент.

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