"Мы в ужасе". В Совете Европы осудили нападение на лагерь ромов во Львове

23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь

Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтген в своем Twitter.

"Мы осуждаем очередное нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - написал он.

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Напомним, в субботу, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

24 июня полицейские задержали семерых парней 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь.