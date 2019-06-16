Мы остаемся пиратской страной. Интервью Ивана Малковича Сегодня, 11:13 Цей матеріал також доступний українською НВ Иван Малкович НВ

Поэт и издатель Иван Малкович в эфире Радио НВ рассказал о книжном деле в Украине, пиратстве, комиксах и украинском языке.



Украина уже стала настоящим книжным государством. Я уже об этом когда-то говорил, что еще несколько лет назад один посол одного из великих мировых государств говорил мне, посетив Художественный арсенал, что «вы посмотрите, это уже похоже на книжное государство». Потому что были только долгое время у нас книги для детей, исторические, художественная литература, а теперь, особенно когда меньше возят книг из России, появились и нонфикшен, и инженерия, естественные науки, по медицине. […] Это все переводы на украинский язык, потому что когда переводные книги научные завозили из России, и они оплачивали права зарубежные, и этого было бы достаточно. А теперь уже украинские издательства, издатели могут позволить себе покупать права, потому что они знают, что эта книга будет куплена, или уже не будет другая препятствовать, российская. Это все логично.

Лесов много, они вывозятся неизвестно куда и неизвестно на что, а своей бумажной отрасли нет. С печатными машинами это труднее. Это целая большая точная отрасль, то, что сейчас предлагает Германия, другие страны. Мы не сможем с ними бороться, потому что это столетняя традиция. Но своя бумага у нас может быть. И ясно, что неприятно, что эти деньги за бумагу идут в другие страны, они бы могли оседать в Украине. А бумаги очень много покупают, поскольку издают все больше книг. То есть это бы работало на нашу экономику. И еще недавно и теперь еще немного, кажется, бумага идет из России. И мы иногда, когда не было бумаги, то приходилось покупать, вынуждены были. Потому что если это перед каким-то Книжный Арсеналом или Форумом издателей, бумаги нет. Ну, теперь уже в практически нет, теперь и картон уже не ввозят. Ясно, что мучают угрызения совести! Я старался этого не делать, но просто не было выбора.

Сейчас книжное дело уже может приносить прибыль. Пусть она не сравнима с другими странами, где цены на книги намного дороже, как я уже сказал, но цены на печать книг у нас примерно такие, как в Европе. Многие европейские уже издательства печатают на нескольких наших фабриках. И перфектные книги. То есть они печатают и в Китае, и в других странах — Гонконг. То есть производство книг недорогое, а цены на книги там очень дорогие, они больше зарабатывают. Поэтому наши меньше зарабатывают, что еще меньше цены. И слава Богу, что они меньше. Но все понемногу зарабатывают, и издательств больше. Возможно, что такие, как я, мы когда-то были королями и покупали все наши книги, такие огромные тиражи можно было. А теперь немного меньше, но читателей увеличивается понемногу. А издательств стало больше, и количество книг намного больше.

В Украине авторское право совершенно не соблюдается. И мы остаемся пиратской страной по книжных изданиям. Возможно, поэтому не такое выгодное это дело. Хотя мы в свое время, уже давно, мы делали интерактивные такие красивые книги как Снежная Королева, которые имели победу в мире. Но это такие значительные вложения денег. У нас есть условное издание, которое мы делаем здесь в Украине и продаем, но у нас права на наши книги купили сегодня 23 страны мира. И они покупают эти права и издают в своих странах на своих языках. Но очень трудно контролировать. Очень хороший китайский рынок, потому что они покупают очень много книг.

Мы сейчас сделали новое издание, я сделал новую редакцию Ярослава Мельника Дальнее пространство. Эта книга не так давно завоевала премию ВВС как лучшая книга. Это замечательное произведение, глубокое. Он во Франции получил две награды, и одну из них очень-очень важную, ее присуждают магазины сами, потому что они видят, кто читает. Это очень престижная премия во Франции. Там Le Monde, все писали о нем, около 20 рецензий было, все центральные газеты писали об этом романе Ярослава Мельника. Он живет в Литве, но он себя маркирует как украинского писателя. Вот он приезжал сейчас на презентацию. Мы перезапустили эту книгу. Я бы советовал его обязательно прочитать. Вы будете поражены. Особенно кому нравятся такие метафорические мышления, как Оруэлл. Это книга-метафора.

Я не очень люблю комиксы. И у нас есть издатели, которые специализируются на комиксах. Даже многие наши ровесники любят комиксы. Я когда приехал во Франкфурт, помню, лет, может, 12 еще назад, когда я впервые увидел японские издательства, там был огромный у них стенд, и там на 80% были комиксы. Я был шокирован. И это у них часть читательской то уже читательско-зрительской культуры такой. А теперь эти Виммельбухи, где просто нет слов, а книги-картинки, это для маленьких детей. Есть уже романы такие огромные в виде комиксов. Я понимаю, что стоило бы о Шевченко иметь какую-то такую не просто легкомысленную книгу, а действительно по-современному поданную.

[Новое украинское правописание] очень сбалансированное, очень демократичное. Там единственное изменение такое серьезное, что мы будем писать пол-яблока отдельно. Это такая для меня существенная разница. Оно отдает должное, что эти слова употреблялись в украинской литературе и используются многими людьми, и пусть будет и так. То есть оно просто дает основание такое правописанию правовое, что можно писать и так, ничего страшного нет. Я вообще не увидел каких-то страшных изменений.

В прошлые годы понемногу закрывали библиотеки, и это очень печально. Я думаю, что лучше сменить библиотекаря, чем закрывать библиотеку. На ту же зарплату библиотекари есть такие, которые они чудеса творят. У них есть лучшие книги, они пишут издательствам, они нас донимают, но что-то мы даем просто как благотворительную помощь иногда. Государство много закупает книг. Они, правда, до села не доходят. Но, знаешь, сельских детских библиотек осталось где-то около 900 только. Это очень мало. Но книги государство, очень хорошо, что закупает, но закупает мало. По тысяче, больше полутора тысяч. У нас библиотек все же есть еще где-то до 15 тысяч.

Я и сейчас слышу о возможных атаках на закон о языке. И это все очень тревожит. Мне бы хотелось, чтобы наши молодые, которые приходят к власти, чтобы они не повторяли каких-то штампов, навязанных Москвой нам. У нас в Украине, к счастью, к великому счастью, чудом сохранился древнейший Букварь украинского языка, который писали на протяжении тысячи лет. И этот букварь — это граффити на стенах Софии Киевской. И я, собственно, даже думал, чтобы и издательство, может, профинансировало такую экскурсию. Потому что в этой Софии Киевской это просто наше сокровище, наше счастье и все доказательства того, что украинский язык существовал тысячи лет назад. Даже академик российский Рыбаков, когда его спрашивали «Как разговаривали в древнем Киеве?», он говорил: «Ну как? Ну, примерно так, как сейчас в окрестностях Киева и разговаривают». Там много живой речи.