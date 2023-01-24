С победителями к победе: «Мы одной крови» объявляет о коллаборации с ФК «Шахтер» 24 января, 12:00 Новости компаний Фото: Шалай А.А.

Легендарный футбольный клуб «Шахтер» и социальный проект «Мы одной крови» по инициативе ПУМБ объединили свои усилия и продолжают спасать жизнь наших военных и раненых гражданских, поддерживать отечественный бизнес, продвигать патриотический арт, развивать культуру донорства в Украине. Партнеры выпустили общую лимитированную коллекцию благотворительного мерча для болеющих за ФК «Шахтер» и победу Украины.

Как известно, если звезды зажигаюются, то это кому-то нужно. А если звезды объединяются, то это определенно нужно многим. Настоящая «звезда» — социальная инициатива «Мы одной крови» и звезда украинской Премьер-Лиги — ФК «Шахтер» объявили о сотрудничестве ради благотворительной цели и приближения победы.

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Фото: Шалай А.А.

Лимитированная коллекция мерча для болеющих за ФК «Шахтер» и победу Украины будет представлена в несколько этапов. Первыми можно будет заказать эксклюзивные бомберы, а затем выйдут дополнительные аксессуары из общей коллекции мерчу.

Впрочем, кроме запуска нового мерча авторы проекта сделают для его участников нечто особенное — возможность лично встретиться с игроками ФК «Шахтер». Среди всех, кто закажет мерч, будут выбраны 3 (три) победителя, которые смогут попасть на встречу с футболистами клуба и лично пообщаться, сфотографироваться или попасть на тренировочный процесс с игроками выдающейся команды непосредственно на их тренировочной базе во Львове.

Заказ лимитированной серии бомберов стартует 24 января на страницах в социальных сетях и на сайте социального проекта «Мы одной крови», а также в официальном онлайн фан-шопе ФК «Шахтер».

Фото: Шалай А.А.

Заказывая патриотический мерч с символикой любимой команды, каждый и каждая может присоединиться к сообществу, у кого в крови — свобода и независимость.

Половину стоимости каждого заказанного мерча ПУМБ перечисляет общественным организациям «ДонорUA» и «Агенты крови» для доставки компонентов крови в горячие точки и закупки кровоостанавливающих средств тактической медицины для военных и гражданских в горячих точках Украины.

Кроме того, миссия социальной инициативы «Мы одной крови» — популяризация донорства крови в Украине. Проект уже объединил вокруг себя 558 доноров, которые дали шанс на выздоровление более 1600 украинцам, и напоминает о необходимости в постоянной сдаче крови. Это очень важно, когда нашим воинам приходится бороться за каждый метр украинской земли. И это увеличивает потребность в донорской крови — необходимо создать такой запас, чтобы каждый нуждающийся получал ее безотлагательно.

Фото: Шалай А.А.

Важно, что в каждую вещь вложены не только патриотический призыв и социальная составляющая, но и часть заботы — бесплатная доставка от логистического партнера проекта «Новая почта» до любого отделения или почтомата в Украине.

За обновлениям и активной жизнью инициативы «Мы одной крови» удобно следить в социальных сетях и на официальном сайте проекта.

За время своего существования проект уже перечислил 2 500 000 гривен ОО «ДонорUA» и «Агенты крови». На эти средства «Агенты крови» закупили 2 низкотемпературных морозильника для хранения плазмы крови, 240 кровоостанавливающих бинтов, 253 окклюзионных наклейки, 350 кровоостанавливающих жгутов-турникетов и 210 компрессионных бандажей, а «ДонорUA» профинансировал 31 доставку крови. Каждая такая поездка спасает более 1000 человек. Проект продолжается, поэтому новые результаты впереди.



Помните, что именно ваш заказ может не только подарить вам мечту, но и спасти чью-то жизнь! Вместе к победе!

