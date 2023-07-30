Мы не выгоним врага из Украины брусчаткой — Зеленский 30 июля, 18:13 Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти направлять бюджетные средства в первую очередь на нужды обороны Украины.

Об этом он сказал во время Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.

Зеленский отметил, что украинские воины и весь народ страны должны чувствовать, что общины считают приоритетом именно оборону страны, поэтому бюджетные расходы должны отражать это.

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«Пусть на меня не обижаются некоторые представители местной власти, сейчас точно не время для замены брусчатки. Мы брусчаткой врага не выгоним из нашего государства», — отметил глава государства.

Президент Украины добавил, что местные власти должны заботиться о военных, прифронтовых регионах, волонтерах, а также помогать в лечении и реабилитации гражданских, получивших ранения.

Зеленский отметил, что украшать города Украины будут уже после победы.

Он также добавил, что стоит искать внебюджетные источники для других направлений работы. Зеленский предложил поговорить с донорами.

В то же время в вечернем видеообращении Зеленский отметил, что чиновники помогут с недостающим объемом целевых субвенций из государственного бюджета.

«Люди видят, кто занимается брусчаткой вместо помощи воинам, кто тратится на ботофермы вместо дронов для фронта, кто вкладывается в приближенные фирмы, а не в реконструкцию больниц и реабилитацию воинов. Приоритет номер один — это оборона, защита государства и людей. Уверен, все на местах это услышали», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он добавил, что местные власти имеют ресурсы на укрытия, фортификацию, защиту переселенцев и помощь бригадам и семьям героев Украины.

«Я благодарю местные власти и на Прикарпатье, и в других регионах за поддержку работы предприятий, в частности релоцированных. Каждое рабочее место, каждый украинский продукт, а особенно оборонный продукт — это приближение нашей победы», — сказал Зеленский.

30 июля Зеленский прибыл в Ивано-Франковск, где посетил реабилитационный центр, в котором лечатся украинские военные, и провел заседание Конгресса местных и региональных властей.