Мы не готовы к военному разблокированию наших городов — Зеленский

23 апреля, 20:44
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не готова к военному разблокированию временно оккупированных Россией украинских территорий.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в киевском метрополитене.

«Мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов. И имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте относительно военного разблокирования. На сегодня мы не готовы», — сказал Зеленский.

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Он также отметил, что находящиеся в заблокированном Мариуполе украинские военнослужащие прекрасно это понимают.

«Это реальность», — добавил президент.

https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY&feature=youtu.be
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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