Мы не готовы к военному разблокированию наших городов — Зеленский 23 апреля, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не готова к военному разблокированию временно оккупированных Россией украинских территорий.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в киевском метрополитене.

«Мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов. И имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте относительно военного разблокирования. На сегодня мы не готовы», — сказал Зеленский.

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Он также отметил, что находящиеся в заблокированном Мариуполе украинские военнослужащие прекрасно это понимают.



«Это реальность», — добавил президент.

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