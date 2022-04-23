Мы не готовы к военному разблокированию наших городов — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не готова к военному разблокированию временно оккупированных Россией украинских территорий.
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Об этом он сказал во время пресс-конференции в киевском метрополитене.
«Мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов. И имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте относительно военного разблокирования. На сегодня мы не готовы», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что находящиеся в заблокированном Мариуполе украинские военнослужащие прекрасно это понимают.
«Это реальность», — добавил президент.
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