Шок и сплоченность. Как Запорожье переживает последствия кровавого ракетного удара по жилым домам — описание местного журналиста 9 октября, 17:35 Эксклюзив НВ Разрушенный дом после ракетного удара РФ по Запорожью, 9 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Жители пострадавших от ракетных ударов районов Запорожья столкнулись с шоком и попыткой понять реальность ударов, снова всколыхнувших город, при этом сотни людей пришли на помощь к горожанам, рассказал Радио НВ Павел Коваленко, журналист, главный редактор студии подкастов «Стоп Снято».



Я сейчас помогаю в частном секторе разбирать [завалы] и продолжаем и сегодня и завтра. Я думаю, что несколько дней эта работа будет продолжаться, потому что разрушения очень значительны.

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Как узнали? Слышно, конечно слышно. Мы живем в многоэтажке возле Днепра и у воды вообще, когда в любую часть города попадает. Сегодня ночью было очень громко и я уже сбился [со счета] сколько [ракет] было. Утром увидели всю эту информацию, я уже полгода в волонтерском штабе здесь помогаю и вот мы с коллегами из этого штаба с самого утра здесь помогаем и разбираем.

Фото: REUTERS/Stringer

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Пообщаться [с пострадавшими] не удалось, потому что они явно в стрессовом состоянии, тех, кого я видел — они получали медицинскую помощь. Видно было, что люди из окрестностей подошли и у них, как сказать, просто пустые глаза. Они не понимают, что происходит; они не понимают, как это может быть рядом. Если бы это увидели просто вживую, потому что одно дело видеть фотографии, видео в Instagram, Facebook и так далее, а другое дело это наглядно увидеть и пережить такое. И, конечно, этим людям не до общения вообще. Тех, кого я видел, они едва могли отвечать врачам на какие-то вопросы.

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Это район за плотиной, так называемый Осипенковский район. Спальный район города, где ничего подобного нет, многоэтажки, частные дома. Один из столь значительных, больших спальных районов в городе, это не что-то такое, где сосредоточена инфраструктура.

Фото: REUTERS/Stringer

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Я не знаю по всей многоэтажке, потому что она довольно длинная, но там один подъезд полностью разрушен, вот как было у нас несколько дней назад на центральном проспекте, где просто один подъезд исчез, где вместо первого этажа валялись куски кирпича, можно было видеть остатки стен, ванных комнат. И здесь такая же ситуация. Я сейчас не возле этого дома, но я проезжал мимо и видел, что разрушения очень значительны и, к сожалению, и количество людей, которое вы озвучили — оно увеличится. Потому что большая 9-этажка и почти все они разрушены.

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Не сказать, что в городе паника, но видно по людям, что это очень стрессово на них влияет, некоторые в конце лета уже пробовали возвращаться [в город], потому что налаживалась какая-то жизнь в городе. Но вот сейчас снова можно увидеть отток, а люди, которые остаются, то по их глазам видно, что они не понимают как с этим жить, потому что, когда ты ложишься спать и не можешь быть уверен, что утром ты проснешься, то это очень сильно бьет по голове, по эмоциям, по восприятию. Особенно я смотрю на людей постарше — на них это очень сильно влияет.

Сейчас мы здесь находимся на разборах завалов, человек 300, которые по первому зову приехали помогать кто машиной, кто на общественном транспорте. Все вместе сплоченно работают, поэтому стараемся таким образом как-то конвертировать свою злобу, свою ненависть в добрые дела.

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Фото: REUTERS/Stringer

Обычно есть потребность [в помощи]. Как я и сказал, объем работы здесь огромен, эти дома [в частном секторе] — они просто исчезли. Там ничего нет, сейчас просто разбираем завалы и боимся там кого найти под этими завалами. А по поводу того как помочь? Я думаю, в Запорожье есть много волонтерских центров, много организаций, которые занимаются [помощью]. Вы можете искать в сети эти организации, волонтерский штаб Запорожья — это и центр Свої, центр Паляниця, можно писать им и эти люди точно потом правильно сориентируют и направляют помощь в верное русло.

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Российские войска, по предварительной информации, выпустили по Запорожью в ночь на 9 октября 12 ракет. Большинство попали в многоэтажки и частные дома — погибли 13 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, для атаки оккупанты применили тактическую авиацию, ударив по одному из районов города. Девятиэтажное здание частично разрушено, пять частных — разрушены. Также поражены объекты инфраструктуры, повреждены 20 автомобилей.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что, по предварительной информации, повреждено около 20 домов частного сектора и около 50 многоэтажек. Также разрушения получили четыре учебных заведения.