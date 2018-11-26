"Мы имеем дело с намеренной эскалацией". Эстония призвала Россию освободить украинские корабли

Эстония осудила и признала "грубым нарушением международного права" захват Россией украинских кораблей в Азовском море. Об этом говорится в официальном заявлении министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера.
"Эстония осуждает атаку России против кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе и призывает российскую сторону прекратить атаку, освободить корабли и позволить им беспрепятственно вернуться в порты Украины", - заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства.
Он также назвал действия российских военных кораблей атакой на суверенитет Украины.
"Мы имеем дело с намеренной эскалацией напряжения со стороны России, грубым нарушением международного права и агрессией против суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Миксер.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией.
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.
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