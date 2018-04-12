МВД: Во Франции задержали руководителя титушек, связанного с Крысиным

Во Франции Саркисяну уже избрана мера пресечения. Его экстрадируют не ранее 19 мая

По линии Интерпола во Франции задержали Армена Саркисяна - ему украинские следователи инкриминируют организацию групп, которые нападали на активистов во время Евромайдана.

Кроме того, Саркисян руководил действиями Крысина, который подозревается в убийстве журналиста Вячеслава Веремея.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Саркисяна задержали на дороге во время проверки документов. К нему уже избрали меру пресечения - личное обязательство с требованием выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генеральная прокуратура Украины должна направить документы о его экстрадиции.

По данным Авакова, украинские правоохранители считают Саркисяна одним из организаторов групп так называемых титушок, которые нападали и убивали людей во время Революции достоинства. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремея осуществила именно группа Саркисяна.

Напомним, 29 марта Дарницкий районный суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога Юрия Крысина в рамках еще одного производства о похищении и пытках участников Революции достоинства.

Кроме того, по данным следствия, Крысин организовывал титушок 19-22 января в 2014 году. За это он получил от заказчика Олексея Чеботарева около 200 000 долларов.