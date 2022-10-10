МВД усиливает свои подразделения на границе с Беларусью
Украинские военнослужащие (Фото:МВД)
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о проведении активных действий по усилению подразделений системы МВД на границе с Беларусью.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В понедельник, 10 октября, заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко проинспектировал участок границы с Беларусью. Во время визита была проверена готовность подразделений системы МВД к оказанию отпора потенциально возможной агрессии с территории РБ.
«Министром внутренних дел определяется и постоянно осуществляется задача по оперативному выяснению в местах дислокации нужд соответствующих подразделений системы МВД и немедленного их решения. Это и является основной целью наших рабочих поездок — изучение ситуации на месте и выяснение потребностей», — пояснил Бондаренко.
Так, сейчас Государственной пограничной службой проводятся активные действия по возведению фортификационных сооружений, структурные подразделения «усиливаются огневой компонентой, что значительно укрепляет наши линии обороны».
«Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с Вооруженными силами, Национальной полицией, Национальной гвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГПСУ для эффективности действий в случае угрозы. Пограничники прилагают максимально усилий для того, чтобы наша страна была защищена, начиная с границы», — подчеркнул заместитель председателя ГПСУ генерал-майор Сергей Сердюк.
10 октября в ОК Север заявили, что прорывов государственной границы или наступательных действий России и Беларуси на севере Украины нет.
Ранее Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск, сообщил беларусский диктатор Александр Лукашенко. Ее формирование уже якобы началось.
Вечером 8 октября в беларусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг эту информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.