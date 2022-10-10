МВД усиливает свои подразделения на границе с Беларусью 10 октября, 18:15 Украинские военнослужащие (Фото:МВД)

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о проведении активных действий по усилению подразделений системы МВД на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В понедельник, 10 октября, заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко проинспектировал участок границы с Беларусью. Во время визита была проверена готовность подразделений системы МВД к оказанию отпора потенциально возможной агрессии с территории РБ.

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«Министром внутренних дел определяется и постоянно осуществляется задача по оперативному выяснению в местах дислокации нужд соответствующих подразделений системы МВД и немедленного их решения. Это и является основной целью наших рабочих поездок — изучение ситуации на месте и выяснение потребностей», — пояснил Бондаренко.

Так, сейчас Государственной пограничной службой проводятся активные действия по возведению фортификационных сооружений, структурные подразделения «усиливаются огневой компонентой, что значительно укрепляет наши линии обороны».

«Мы и дальше наращиваем свои возможности по отражению вероятного нападения врага со стороны Беларуси. В комплексе с Вооруженными силами, Национальной полицией, Национальной гвардией проводим мероприятия по взаимодействию структурных подразделений ГПСУ для эффективности действий в случае угрозы. Пограничники прилагают максимально усилий для того, чтобы наша страна была защищена, начиная с границы», — подчеркнул заместитель председателя ГПСУ генерал-майор Сергей Сердюк.

10 октября в ОК Север заявили, что прорывов государственной границы или наступательных действий России и Беларуси на севере Украины нет.

Ранее Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск, сообщил беларусский диктатор Александр Лукашенко. Ее формирование уже якобы началось.

Вечером 8 октября в беларусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг эту информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

