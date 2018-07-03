МВД сообщило о ликвидации международной группы наркоторговцев и изъятии кокаина на 30 млн грн

В полиции заявили, что стоимость изъятого кокаина почти 30 млн грн

Министерство внутренних дел сообщило о задержании международной группы наркоторговцев включительно с 42-летним гражданином Турции, который был ее организатором, занимавшихся доставкой кокаина из Бразилии, Парагвая и Эквадора в Украину.

В сообщении на сайте МВД говорится, что полицейские задержали двоих наркокурьеров и изъяли у них более шести килограммов контрабандного кокаина стоимостью почти 30 млн гривен.

В спецоперации принимали участие работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, пограничной и таможенной служб аэропорта Борисполь под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что организатор привлек к контрабанде кокаина своего 60-летнего соотечественника, который временно проживал в Киевской области. Он выполнял функции координатора - занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети, обещая им от тех до семи тысяч долларов вознаграждения.

Руководители группировки постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способы его сокрытия от таможенного контроля, рассказал глава Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

По его словам, все члены преступной группы арестованы, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.