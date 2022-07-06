«Мы обязательно вернемся»: в МВД показали видео боев за Рубежное и Северодонецк 6 июля, 11:20 МВД поделилось кадрами боев за Рубежное и Северодонецк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Министерстве внутренних дел показали кадры боев за населенные пункты Рубежное и Северодонецк.

Ролик опубликован на странице МВД Украины в Twitter.

«Кадры боев за Рубежное и Северодонецк. Мы обязательно вернемся», — говорится в подписи к видео.

24 июня украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

Видео дня

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские военные разрушили Северодонецк на 90%.



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