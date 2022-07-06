«Мы обязательно вернемся»: в МВД показали видео боев за Рубежное и Северодонецк

6 июля, 11:20
МВД поделилось кадрами боев за Рубежное и Северодонецк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

МВД поделилось кадрами боев за Рубежное и Северодонецк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Министерстве внутренних дел показали кадры боев за населенные пункты Рубежное и Северодонецк.

Ролик опубликован на странице МВД Украины в Twitter.

«Кадры боев за Рубежное и Северодонецк. Мы обязательно вернемся», — говорится в подписи к видео.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1544594634126548992

24 июня украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

Видео дня

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские военные разрушили Северодонецк на 90%.

https://www.youtube.com/embed/p6vJc1zXhHM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область МВД Украины Северодонецк Рубежное Война России против Украины

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