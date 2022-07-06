«Мы обязательно вернемся»: в МВД показали видео боев за Рубежное и Северодонецк
МВД поделилось кадрами боев за Рубежное и Северодонецк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Министерстве внутренних дел показали кадры боев за населенные пункты Рубежное и Северодонецк.
Ролик опубликован на странице МВД Украины в Twitter.
«Кадры боев за Рубежное и Северодонецк. Мы обязательно вернемся», — говорится в подписи к видео.
24 июня украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские военные разрушили Северодонецк на 90%.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.