МВД о переводе начальника полиции Киевской области в ООС: «Это однозначно не повышение» Сегодня, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Аброськин / Facebook Вячеслав Аброськин / Facebook

Перевод бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова в зону проведения операции Объединенных сил «однозначно не является повышением».

Об этом в комментарии Громадському заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

«Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением. Зона ООС — это более 400 км линии разграничения, на которой происходят и стандартные для Киева процессы, и нестандартные для Киева, например оперативное реагирование в результате обстрелов. Надо идти в серую зону. Эта работа сложнее. Это однозначно не повышение», — заявил он.

По словам Варченко, Ценов в должности руководителя полиции в ООС будет координировать работу около 1000 полицейских.

Напомним, что 6 июня экс-начальника полиции Киевской области Дмитрий Ценова перевели в зону операции Объединенных сил на Донбассе.

Ценов подал в отставку из-за того, что его подчиненные из Переяслав-Хмельницкого отдела полиции застрелили 5-летнего мальчика. В результате пулевого ранения в голову ребенок умер в реанимации.

После смерти ребенка МВД отстранило от работы руководителей местной полиции.