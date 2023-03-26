Экс-глава Генштаба ВСУ спрогнозировал, какими будут отношения Украины и России в ближайшее десятилетие

26 марта, 16:11
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Экс-начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ в 2014—2019 годах Виктор Муженко (Фото:Виктор Муженко / Facebook)

Экс-начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ в 2014—2019 годах Виктор Муженко (Фото:Виктор Муженко / Facebook)

Экс-начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ в 2014—2019 годах генерал Виктор Муженко считает, что Россия вряд ли превратится в миролюбивую страну в ближайшее десятилетие.

Об этом он сказал в интервью Фактам

По его мнению, россияне вряд ли будут продолжать регулярные обстрелы после поражения, но все равно будут враждебно настроены против Украины.

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«Сомневаюсь, что будут постоянные ракетные обстрелы. Мы должны полностью подорвать их военный потенциал. Понятно, что после поражения они будут пытаться его восстановить. Сколько времени это займет - зависит от масштабов этого разгрома. Но пройдет пять-десять лет, а они все равно будут проводить такую же политику независимо от того, кто у них будет у власти. Об этом сейчас все говорят», – заявляет Муженко.

Он считает, что отношение россиян к Украине может измениться только через несколько поколений.

 Думаю, в ближайшие десятилетия не произойдет превращение России в миролюбивую страну. Надо, чтобы сменилось несколько поколений. С Германией так было», – говорит генерал.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Виктор Муженко Война России против Украины победа Украины

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