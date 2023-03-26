Экс-глава Генштаба ВСУ спрогнозировал, какими будут отношения Украины и России в ближайшее десятилетие 26 марта, 16:11 Экс-начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ в 2014—2019 годах Виктор Муженко (Фото:Виктор Муженко / Facebook)

Экс-начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ в 2014—2019 годах генерал Виктор Муженко считает, что Россия вряд ли превратится в миролюбивую страну в ближайшее десятилетие.



Об этом он сказал в интервью Фактам.



По его мнению, россияне вряд ли будут продолжать регулярные обстрелы после поражения, но все равно будут враждебно настроены против Украины.

Видео дня

«Сомневаюсь, что будут постоянные ракетные обстрелы. Мы должны полностью подорвать их военный потенциал. Понятно, что после поражения они будут пытаться его восстановить. Сколько времени это займет - зависит от масштабов этого разгрома. Но пройдет пять-десять лет, а они все равно будут проводить такую же политику независимо от того, кто у них будет у власти. Об этом сейчас все говорят», – заявляет Муженко.

Он считает, что отношение россиян к Украине может измениться только через несколько поколений.

Думаю, в ближайшие десятилетия не произойдет превращение России в миролюбивую страну. Надо, чтобы сменилось несколько поколений. С Германией так было», – говорит генерал.

Читайте также: Шмыгаль заявил о невозможности примирения с россиянами в ближайшие 100 лет