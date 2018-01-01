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Муженко о сборах резервистов: Сами приходят, некоторые даже обижаются

Сегодня, 12:51
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На сборы резервистов первой очереди пришло больше желающих, чем требовалось, рассказал Муженко

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что на сборы резервистов первой очереди, которые начались накануне, пришло больше желающих, чем требовалось.

В эфире телеканала ICTV Муженко рассказал, что некоторые "даже обижаются" из-за того, что  не попали на учения.

"Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят", - отметил он.

3 декабря в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов первой очереди.

Сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.

Предполагается проведение бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской и Запорожской областях продолжительностью до десяти суток.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Резервисты Сборы Виктор Муженко Военное положение

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