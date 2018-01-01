Муженко о сборах резервистов: Сами приходят, некоторые даже обижаются
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что на сборы резервистов первой очереди, которые начались накануне, пришло больше желающих, чем требовалось.
В эфире телеканала ICTV Муженко рассказал, что некоторые "даже обижаются" из-за того, что не попали на учения.
"Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят", - отметил он.
3 декабря в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов первой очереди.
Сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.
Предполагается проведение бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской и Запорожской областях продолжительностью до десяти суток.
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