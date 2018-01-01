Муженко о сборах резервистов: Сами приходят, некоторые даже обижаются Сегодня, 12:51 17 Цей матеріал також доступний українською На сборы резервистов первой очереди пришло больше желающих, чем требовалось, рассказал Муженко

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что на сборы резервистов первой очереди, которые начались накануне, пришло больше желающих, чем требовалось.

В эфире телеканала ICTV Муженко рассказал, что некоторые "даже обижаются" из-за того, что не попали на учения.

"Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят", - отметил он.

3 декабря в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов первой очереди.

Сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.

Предполагается проведение бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской и Запорожской областях продолжительностью до десяти суток.

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