Муждабаев обратился к руководству Украины с предложением предоставить гражданство семье Бабченко

Заместитель директора крымско-татарского канала ATR Айдер Муждабаев обратился к руководству Украины с просьбой предоставить гражданство семье российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Прошу лично президента Украины помочь семье Аркадия - в приюте, в предоставлении украинского гражданства. Для Украины Аркадий жил последние годы, почти все время он провел на Майдане, был в горячих точках. Он очень любил Украину, при этом выступал против российского рейха", - заявил Муждабаев.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследоватьпреступление.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

Смотрите также

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.