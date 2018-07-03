Мужчины чувствуют себя здоровее. Как население Украины оценивает состояние своего здоровья

Каждый третий украинец оценивает свое здоровье как хорошее или очень хорошее

42% украинцев оценивают свое здоровье как посредственное, то есть не хорошо, и не плохо. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии по результатам опроса Самооценка состояния здоровья населением Украины. Согласно данным опроса, каждый третий оценивает свое здоровье хорошо или очень хорошо, а каждый пятый - плохо или очень плохо. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В течение последних двух лет уровень здоровья граждан Украины остается практически неизменным. Впрочем, если сравнивать с 1995 годом, в этом году больше людей оценивают свое здоровье хорошо.

Как украинцы оценивают свое здоровье

На самооценку состояния здоровья влияет пол. Во всех возрастных группах мужчины оценивают свое здоровье несколько лучше, чем женщины. Среди всех мужчин от 18 лет и старше здоровыми себя назвали 45%, среди женщин - чуть более трети.

Среди молодежи до 30 лет здоровыми себя считают около двух третей

Процент среди тех, кто чувствует себя здоровым, несколько выше в городах - 40%, чем в сельской местности, где он составляет 34%. Это может быть связано как с условиями труда, так и с уровнем материального благосостояния.

Среди тех, у кого хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 87%. Среди тех, у кого оно очень плохое, счастливым чувствуют себя только пятая часть. Также социологи связывают состояние здоровья с возрастом. Среди молодежи до 30 лет здоровыми себя считают около двух третей, среди тех, кому за 80 лет, только 8%.

Халатное отношение к здоровью

Такая самооценка не является качественной, убеждает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психосоматической медицины и психотерапии медицинского университета им. Богомольца Олег Чабан. Ведь обычно люди не спешат с обращением за помощью. У населения до сих пор не сформирована культура понимания собственного тела и необходимости профилактики, сказал врач.

"После определенного возраста нужно проводить ректороманоскопию, осмотр груди, маммографию, посещать гинеколога. Нас эта тема пугает. Пока петух не клюнет, никто не перекрестится. У взрослых очень сложно менять характер, нужно начинать с детских садов", - рассказал Чабан.

Заботиться о своем здоровье ребенка нужно учить с детского сада

Старший научный сотрудник Института социологии НАНУ Ольга Иващенко ссылается на собственный мониторинг Института и подтверждает, что увеличилось количество украинцев, которые субъективно довольны своим здоровьем.

Исследовательница связывает это с факторами, влияющими на состояние здоровья и продолжительность жизни. Это возможность отдыхать, питание и в целом отношение к своему здоровью.

Между тем исследования Института показателей оценки здоровья показало, что за период независимости в Украине выросла продолжительность жизни и снизилась смертность. Но на фоне других стран Украина все равно является лидером среди смертности.

Опрос проводился с 18 по 30 мая 2018 года методом личного интервью, опрошено 2025 респондентов в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым и временно неподконтрольных Украины территорий Донбасса). Погрешность составляет от полутора до трех процентов.