Правила и документы. Кто может сопровождать детей и лиц с инвалидностью при пересечении границы — памятка Минсоцполитики 16 марта, 01:04 Цей матеріал також доступний українською Сопровождающие детей и людей с инвалидностью (иллюстративное изображение) (Фото:Министерство социальной политики Украины)

Министерство социальной политики Украины опубликовало на официальном сайте и в соцсетях памятку о пересечении государственной границы детьми, лицами с инвалидностью и иї сопровождающими в условиях чрезвычайного и военного положения.

В памятке, в частности, разъясняется, когда детей и лиц с инвалидностью могут сопровождать мужчины 18−60 лет, какие документы для этого нужны и что делать в случаях, когда такие бумаги отсутствуют.

Памятка подготовлена Министерством социальной политики Украины при поддержке проектаСопровождение правительственных реформ в Украине ( SURGe), внедряемое Alinea International Ltd. при поддержке правительства Канады, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57 Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины (с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 12.03.2022 № 264).

Общие правила пересечения границы Украины детьми и лицами с инвалидностью

При пересечении государственной границы детьми и лицами с инвалидностью должны быть предъявлены следующие документы:

Паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении ребенка ( при отсутствии паспорта гражданина Украины) / документы, содержащие сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение границы;

Документы, содержащие сведения о лице, сопровождающем ребенка ( лицо с инвалидностью), на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение границы.

Следует учитывать, что документы, имеющиеся в приложении Дія могут быть предъявлены в электронном виде.

Важно также принимать во внимание особенности выезда за пределы Украины разных категорий детей и лиц. При пересечении ими границы могут требоваться дополнительные документы.

В случае отсутствия документов, касающихся детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, устроенных в семью патронатного воспитателя, необходимо уточнить информацию о детях, нужную для пересечения границы, службе по делам детей облгосадминистрации по месту нахождения пункта пропуска / Национальной социальной сервисной службе (Нацсоцслужба).

Памятник о пересечении государственной границы с детьми и лицами с инвалидностью / Фото: Минсоцполитики

1 Границу пересекает ребенок, не достигший 16 лет и не относящийся к категории детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки

Кто может сопровождать ребенка?

Один из родителей, бабушка, дед, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Какие дополнительные документы предъявляются при пересечении границы?

Для выезда в сопровождении родителя, бабы, деда, совершеннолетнего брата, сестры, мачехи, отчима — документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего лица с ребенком (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п. ).

или

Для выезда в сопровождении другого лица, уполномоченного одним из родителей — письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства.

Нужно ли нотариально удостоверенное согласие родителей ребенка (второго родителя) на выезд ребенка за границу?

Нет. Только в случае выезда ребенка в сопровождении лица, не являющегося одним из его родителей, бабой, дедом, братом, сестрой, мачехой или отчимом, должно быть предоставлено письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства (районной, районной в городе Киеве государственной администрацией, исполнительным органом городского, районного в городе, сельского, поселкового совета).

2 Границу пересекает ребенок, больной тяжелыми заболеваниями, которому не установлена инвалидность

Кто может сопровождать ребенка?

Один из родителей, усыновителей (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет). 1аба, дед, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Нужно ли нотариально удостоверенное согласие второго родителя на выезд ребенка за границу?

Нет. Дополнительно см. п. 1.

Какие дополнительные документы предъявляются при пересечении границы?

Справка по форме № 080−3/о, которая должна быть подписана председателем и членами врачебно-консультативной комиссии, с проставлением даты выдачи, и заверена печатью учреждения здравоохранения;

Для выезда в сопровождении родителя, усыновителей, бабы, деда, совершеннолетнего брата, сестры, мачехи, отчима — документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего лица с ребенком ( свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п. ).

или

Для выезда в сопровождении другого лица, уполномоченного одним из родителей — письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства.

3 Границу пересекает ребенок с инвалидностью

Кто может сопровождать ребенка с инвалидностью?

Один из членов семьи ребенка, опекун, попечитель, один из приемных родителей, родителей-воспитателей (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет). Баба, дед, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Нужно ли нотариально удостоверенное согласие второго родителя на выезд ребенка с инвалидностью за границу?

Нет. Дополнительно см. п. 1.

Какие дополнительные документы предъявляются при пересечении границы?

Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, где указана категория «ребенок с инвалидностью» ( см. Приложение 2);

или

Справка о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданная структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в состав территории которой входит город областного значения, районного в городе (в случае образования) совета;

или



Индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;

или

Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет;

Для выезда в сопровождении родителя, усыновителей, бабы, деда, совершеннолетнего брата, сестры, мачехи, отчима — документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего лица с ребенком (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п. ).

или

Для выезда в сопровождении другого лица, уполномоченного одним из родителей — письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства.

или

Для выезда в сопровождении опекуна, попечителя, одного из приемных родителей, родителей-воспитателей — договор об устройстве ребенка в приемную семью, или договор об организации деятельности детского дома семейного типа, или решение/распоряжение об установлении опеки, или их копия, и письменное согласование органа опеки и попечительства или областной военной (военно-гражданской) администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания детей.

4 Границу пересекают дети, не достигшие 18 лет и не относящиеся к категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, но зачисленные в заведения на круглосуточное пребывание

Кто может сопровождать ребенка?

Лицо, уполномоченное руководителем соответствующего заведения / работником замещающего его учреждения или органом опеки и попечительства (районной, районной в Киеве государственной администрацией, исполнительным органом городской, районной в городе, сельского, поселкового совета) или областной военной администрацией.

Какие дополнительные документы предъявляются при пересечении границы?

Приказ директора заведения/учреждения, где проживали/находились дети, или лица, которое его замещает;

Заверенное печатью письменное согласование за подписью председателя или заместителя председателя областной военной ( военно-гражданской) администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованное Нацсоцслужбой ( в том числе посредством электронных средств связи);

или

Разрешение на выезд за пределы Украины детей, предоставленное Нацсоцслужбой;

Приглашение учреждения, организации разных типов и форм собственности, уполномоченного государством окончательного пребывания детей на осуществление мероприятий по приему и сопровождению детей из других стран. В приглашении должна быть указана страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины, гарантии возвращения детей на территорию Украины.

В случае, если в составе организованной группы границу пересекают также дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, проживающие или отнесенные к заведениям на круглосуточное пребывание, дополнительно см. п. VII.

5 Границу пересекают дети, не достигшие 18 лет и не относящиеся к категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, но устроенные в семью патронатного воспитателя

Кто может сопровождать ребенка?

Патронатный воспитатель.

Какие дополнительные документы предъявляются при пересечении границы?

Решение органа опеки и попечительства (районной, районной в городе Киеве государственной администрации, исполнительного органа городского, районного в городе, сельского, поселкового совета) об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя;

Заверенное печатью письменное согласование за подписью председателя или заместителя председателя областной военной (военно-гражданской) администрации о разрешении на выезд за пределы Украины семьи или детей, устроенных в семью патронатного воспитателя с указанием государства их окончательного пребывания;

Приглашение учреждения, организации разных типов и форм собственности, уполномоченного государством окончательного пребывания детей на осуществление мероприятий по приему и сопровождению детей из других стран. В приглашении должна быть указана страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины, гарантии возвращения детей на территорию Украины.

6 Границу пересекают дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не достигшие 18 лет, и переданные под опеку, попечительства, устроенные в приемную семью, детский дом семейного типа

Кто может сопровождать ребенка?

Детей, устроенных в приемную семью — приемные родители или один из них (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет).

Детей, устроенных в детский дом семейного типа — родители-воспитатели или один из них (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет).

Детей, устроенных под опеку, опекун, попечитель (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет) соответственно.

Какие дополнительные документы предъявляются при пересечении границы?

Договор о устройстве ребенка в приемную семью, или договор об организации деятельности детского дома семейного типа, или решение/распоряжение об установлении опеки, или их копия;

Письменное согласование органа опеки и попечительства или областной военной (военно-гражданской) администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания детей.

7 Границу пересекают дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не достигшие 18 лет и проживающие или отнесенные к заведениям на круглосуточное пребывание

Кто может сопровождать ребенка?

Руководитель заведения или другое уполномоченное им лицо.

Какие дополнительные документы предъявляются при пересечении границы?

Приказ директора учреждения/учреждения, где проживали/находились дети, или лица, которое его замещает, о выезде детей за пределы Украины;

Заверенное печатью письменное согласование за подписью председателя или заместителя председателя областной военной (военно-гражданской) администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованное Нацсоцслужбой (в том числе посредством электронных средств связи);

или

Разрешение на выезд за пределы Украины детей, предоставленное Нацсоцслужбой;

Приглашение учреждения, организации, уполномоченного государством окончательного пребывания детей на осуществление мероприятий по приему и сопровождению детей из других стран. В приглашении должна быть указана страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины, гарантии возвращения детей на территорию Украины.

8 Границу пересекает совершеннолетнее лицо с инвалидностью I или II группы

Может ли совершеннолетнее лицо с инвалидностью I или II группы в возрасте от 18 до 60 лет пересечь границу во время действия правового режима военного положения?

Да.

Кто может сопровождать человека с инвалидностью?

Лицо с инвалидностью ІІ группы, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, и лицо с инвалидностью І группы:

— один из членов семьи первой степени родства ( в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет);

— другое лицо (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет), что осуществляет уход за лицом с инвалидностью и получает компенсацию (помощи, надбавки по уходу).

Лицо с инвалидностью, признанное судом недееспособным:

— опекун (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет);

— один из членов семьи первой степени родства (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет), если опекун на таком лице не назначен.

Лицо с инвалидностью, ограниченное судом в дееспособности:

— попечитель (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет);

— один из членов семьи первой степени родства (в том числе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет), если попечитель такому лицу не назначен).

Какие дополнительные документы предъявляются при пересечении границы?

Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157−1/о)

или

Удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности

или

Справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь;

Документы, подтверждающие родственные связи или удостоверения (справка) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу (для лиц, сопровождающих лиц с инвалидностью II группы, которые по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, и лиц с инвалидностью І группы);

Лиц с инвалидностью, проживающие/находящиеся в учреждениях/учреждениях и получающие социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода, поддержанного проживания (далее — заведение ухода):

— лица, в том числе работники заведения по уходу, уполномоченные директором заведения по уходу (замещающим его лицом), которые не состоят на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины;

или

— работники заведения, которые находятся на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины.

Решение о назначении опекуном попечителем) или документы, подтверждающие родственные связи ( для лиц, сопровождающих лиц, признанных судом недееспособными, ограниченными в дееспособности);

Приказ директора заведения по уходу или замещающего его лица о выезде лиц с инвалидностью за пределы Украины ( для лиц, проживающих/находящихся в учреждениях ухода и сопровождающих их лиц).

Достопримечательности прилагаются бланки и формуляры нужных документов. Загрузить памятку можно по ссылке.

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