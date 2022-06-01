В Москве мужчина сыграл Ой у лузі червона калина у самых стен Кремля — видео 1 июня, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Мужчина играл украинскую мелодию буквально в 20 метрах от стен Кремля (Фото:Скриншот видео t.me/romasuperromasuper)

В центре Москвы неизвестный исполнил музыкальную композицию Ой у лузі червона калина, которая стала одним из символов сопротивления украинского народа российским захватчикам.

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Соответствующее видео одного из очевидцев, снятое у самых стен Кремля, было обнародовано в соцсетях во вторник, 31 мая.

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На нем видно мужчину, играющего на гармони знаменитую украинскую мелодию, вокруг которого собралось небольшое количество людей, снимающих происходящее на свои смартфоны.

При этом, известно ли им, что за музыку исполнял артист, не ясно.

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