В Москве мужчина сыграл Ой у лузі червона калина у самых стен Кремля — видео

1 июня, 14:38
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Мужчина играл украинскую мелодию буквально в 20 метрах от стен Кремля (Фото:Скриншот видео t.me/romasuperromasuper)

Мужчина играл украинскую мелодию буквально в 20 метрах от стен Кремля (Фото:Скриншот видео t.me/romasuperromasuper)

В центре Москвы неизвестный исполнил музыкальную композицию Ой у лузі червона калина, которая стала одним из символов сопротивления украинского народа российским захватчикам.

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Соответствующее видео одного из очевидцев, снятое у самых стен Кремля, было обнародовано в соцсетях во вторник, 31 мая.

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На нем видно мужчину, играющего на гармони знаменитую украинскую мелодию, вокруг которого собралось небольшое количество людей, снимающих происходящее на свои смартфоны.

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При этом, известно ли им, что за музыку исполнял артист, не ясно.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Музыка Российская агрессия Москва Кремль Протест Война России против Украины

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