Многодетного отца с отсрочкой оштрафовали на более 50 тыс. грн за непрохождение ВВК. В ТЦК разъяснили ситуацию

Деснянский ТЦК и СП в Киеве оштрафовал на 56369 грн мужчину, который имеет отсрочку от мобилизации, как отец пятерых детей. Об этом написал сам мужчина по имени Алок Раман Прасад в воскресенье, 12 апреля, в Facebook.

Алок сообщил, что его банковские счета заблокированы из-за неуплаты штрафа. Однако мужчина, как он сам отметил, имеет официальную отсрочку от мобилизации и не подлежит призыву. Также, как считает Алок, его не должны были отправлять на прохождение ВВК, поэтому он не нарушил закон.

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«И одновременно: мне выписывают штраф, открывают исполнительное производство, блокируют счета. Без надлежащего уведомления. Без доказательств. Это не просто моя проблема. Это вопрос к системе: как человек с официальной отсрочкой может получить штраф за „нарушение мобилизации“?» — написал Алок.

Он заявил, что будет обжаловать постановление в суде и требовать снятия ареста со счетов.

В Киевском городском ТЦК и СП отреагировали на этот инцидент. Там напомнили, что 4 мая 2024 года вступил в силу Закон, который исключил из положений законодательства о воинской обязанности и военной службе определения «ограниченно годный к военной службе» и «непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время».

В ТЦК отметили, что те граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение девяти месяцев — то есть до 4 февраля 2025. В феврале 2025 года Верховная Рада продлила срок повторного осмотра до 5 июня 2025 года.

В ТЦК отметили, что непрохождение ВВК является нарушением правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Это в свою очередь предусматривает штраф от 17 000 до 25 500 грн.

«Указанный выше гражданин действительно имеет отсрочку как отец пятерых детей. Однако, Закон определяет необходимость прохождения повторного ВВК для всех граждан Украины, которые подпадают под действие законодательства о воинской обязанности и военной службе, независимо от действующего бронирования или отсрочки», — пояснили в Киевском ТЦК.

Там также отметили, что штраф в размере 56369 грн является результатом удвоения базового штрафа (17 000−25 500 грн) из-за его неуплаты в течение 15 дней и передачу дела в исполнительную службу. Кроме суммы штрафа, исполнительная служба также добавляет 10% исполнительного сбора и расходы на производство, отметили в ведомстве.