Мужчина пытался незаконно вывезти в Донецк комплектующие для майнинга криптовалюты - ГПСУ

Стоимость оборудование оценили в 210 тысяч гривен

Украинские пограничники задержали на КПВВ Новотроицкое мужчину, который пытался вывезти на оккупированную РФ территорию комплектующие для майнинга криптовалюты.

Как сообщили в Госпогранслужбе, мужчина ехал из Мариуполя в Донецк.

"В багажном отделении транспортного средства обнаружены комплектующие для майнинга криптовалют (три материнские платы, 3 процессора, 3 карты памяти и 24 видеокарты). Сумма оценки товара составила 210 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

При этом задержанный категорически отказался рассказывать, для чего пытался вывезти указанное оборудование..

"По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст.204-3 (нарушение порядка перемещения товаров)", - добавили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что в Украине сделали первый шаг к легализации майнинга криптовалют.