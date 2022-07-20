В Одессе задержали местного жителя, который призывал Россию нанести ракетный удар по городу 20 июля, 12:06 Задержанный мужчина призывал Россию нанести удар по Одессе (Фото:od.npu.gov.ua)

В Одессе полицейские разоблачили сторонника «русского мира», который призвал оккупантов ударить по городу ракетами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Мужчина неоднократно присылал в чаты РФ месседжи с просьбой осуществить по Одессе ракетный удар, подобный тому, от которых содрогнулась Винница.



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Оперативники отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 задержали злоумышленника по месту жительства.

Во время обыска полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами его коллаборационной деятельности.

Инфографика: НВ

В рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), изъятую технику направили на экспертизу. Сейчас стражи порядка проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.



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