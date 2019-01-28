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Аномалия или закономерность

Мужчина, обливший краской памятник "вежливым людям" в оккупированном Крыму, оказался киевлянином

Вчера, 18:15
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Мужчина, обливший памятник, заявил, что не доволен ситуацией в оккупированном Крыму

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что памятник “вежливым людям” в оккупированном Симферополе облил житель Киева. 

 Об этом сообщает Интерфакс.

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", - сказала омбудсмен.

В настоящий момент ему предъявлено обвинение в вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ), в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

По словам Москальковой, мужчина “не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей”. 

“Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место”, - сказала она.

В воскресение, 27 января в оккупированном Россией Симферополе был облит красной краской памятник так называемым "вежливым людям".

Теги:   Краска Памятники Крым

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