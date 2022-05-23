В поисках спасения. Житель Северодонецка проехал 65 километров на велосипеде по трассе, которую постоянно обстреливают оккупанты — видео 23 мая, 11:44 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проехал 65 километров на велосипеде (Фото:t.me/luganska_oda)

Житель Северодонецка ради спасения от российских оккупантов проехал 65 километров на велосипеде.

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Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что во время эвакуации жителей Лисичанска, спасатели встретили северодончанина на трассе в Бахмут, которая постоянно простреливается врагом.

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«Выяснилось, что в поисках спасения он преодолел на велосипеде 65 километров», — говорится в сообщении.

Истощенного жителя областного центра доставили в безопасное место и предоставили ему временное убежище.

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