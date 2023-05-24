Мужчина пытался сбежать из ОРДЛО в Ростовскую область и подорвал себя — росСМИ 24 мая, 09:51 Следователи сейчас работают на месте происшествия, с целью установления личности и мотивов, побудивших к такому действию. (Фото:Public Domain)

Неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался попасть с территории ОРДЛО в Ростовскую область РФ, сообщило российское пропагандистское медиа Shot в среду, 24 мая. По его данным, российские пограничники пытались остановить мужчину, но тот подорвал себя и погиб.

Другое российское медиа Mash уточняет, что происшествие случилось 23 мая около 19:00. Следователи сейчас работают на месте происшествия, с целью установления личности и мотивов, побудивших к такому действию.

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Согласно сообщениям, инцидент произошел в районе контрольного пункта Весело-Вознесенка между временно оккупированными территориями Донецкой и Ростовской областей.

Мужчина перепрыгнул через забор, и пробежал через лесную полосу в направлении хутора Максимов. Пограничники поднялись по тревоге. Когда почти удалось догнать нарушителя, он понял, что убежать ему не удастся, поэтому решил подорвать себя неизвестным взрывным устройством.

Как сообщает российское медиа Baza, мужчину нашли без части головы и руки. Одной из версий является то, что мужчина не намеревался совершить самоубийство, а взрывное устройство (вероятно, граната) сработало случайно.



