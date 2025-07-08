В Запорожской области муж чиновницы ТЦК ежемесячно вымогал у жены погибшего военного по 75 тысяч гривен — полиция

8 июля, 20:21
В целом мужчина получил от жены погибшего военного 1,3 млн гривен (Фото: Национальная полиция Украины)

В Запорожской области задержали мужчину должностного лица ТЦК и СП, который незаконно получил от жены погибшего военнослужащего более 1,3 млн гривен. Об этом во вторник, 8 июля, сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, в 2024 году задержанный мужчина «пообещал» семье погибшего военного «помочь» с беспрепятственным оформлением посмертной выплаты от государства. Свои услуги он оценил в половину всей суммы.

После того, как мужчина получил 1,2 млн гривен, он начал требовать у жены погибшего половину от ежемесячного платежа — по 75 тысяч гривен. За последние шесть месяцев потерпевшая перевела на банковские счета мужа около 1,3 млн грн, добавили в полиции.

Как отметили в полиции, к схеме также причастна его жена, чиновница ТЦК и СП.

В Офисе генерального прокурора добавили, что мужчину задержали жителя области по подозрению в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали во время получения части очередного транша — 50 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Поделиться:

