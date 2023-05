Музей истории Украины во Второй мировой войне получил «музейный Оскар» 15 мая, 14:22 Позиция Директор Museum and Heritage Awards Анна Приди и Юрий Савчук

10 мая в Лондоне (Великобритания) состоялась торжественная церемония в честь нынешних победителей международного конкурса Museum and Heritage Awards, на которой Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне вручили специальную награду жюри за выставку «Украина — распятие» и особую профессиональную устойчивость в условиях войны.

Фото: Награда «музейный Оскар»

От имени коллектива почетную награду получил генеральный директор музея Юрий Савчук.

Напомним, выставка «Украина — распятие» (куратор — Юрий Савчук, художник — Антон Логов) была открыта 8 мая 2022 года и за год экспонирования не только привлекла внимание мировых медиа и общественности, но и получила ряд выставочных сиквелов, которые были показаны за рубежом: «Битва за Украину» (г. Рига, Латвия), «Украина — распятие. 365…» (г. Таллинн, Эстония), «Украина. Распятие. Трибунал» (г. Нью-Йорк, США).



В этом году организаторы конкурса получили около 500 заявок от разных музеев мира, 92 из которых вошли в финал по 18 номинациям. В номинации «Международная выставка года» в шорт-лист потенциальных победителей вошли: Национальный музей авиации и космонавтики США Смитсоновского института, исторические музеи Торонто, Национальный совет музеев науки (Индия), объединение музеев Варда (Дания) и Альпийский музей (Швейцария).



По словам директора Museum and Heritage Awards Анны Приди, «когда члены жюри ознакомились с материалами выставки Национального музея истории Украины во Второй мировой войне „Украина — распятие“, было принято единогласное решение присудить проекту и Музею войны Специальную награду жюри. Ведь то, что мы увидели, бесспорно вне конкурса и выходит за пределы наших традиционных критериев оценивания».

Фото: Выставка «Украина — Распятие»

Международное жюри особенно поразил процесс подготовки выставки, который начался в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину, и то, что артефакты были собраны музейной командой в деоккупированных регионах Киевской и Черниговской областей сразу после их освобождения.

Как отметил Юрий Савчук: «Награда Museum and Heritage является проявлением большой поддержки музея и украинского государства, а международное внимание дает важное ощущение принадлежности Украины к европейской цивилизации и четкое видение ее европейского будущего».

Международная премия Museum and Heritage Awards была основана в 2002 году и известна в мире как «музейный Оскар». За годы ее существования престижную награду получали: Британский музей (Великобритания) и Музей искусств Метрополитен (США). Организация Museum and Heritage появилась в 1991 году как центр сотрудничества для музеев, галерей и сферы культурного наследия. Церемония награждения является главным событием в рамках ежегодного Museum and Heritage Show и традиционно представляет основные инновации, современные тенденции экспозиционного дизайна и актуальные темы для дискуссий в сфере музейного дела и культурного наследия.