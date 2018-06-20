Музей на Почтовой: активисты сняли ворота застройщика и готовят палатки

Митингующие добиваются создания музея на Почтовой. Завтра Киевсовет будет голосовать за расторжение договора с инвестором

В Киеве на Почтовой площади активисты установили контроль на территории строительной площадки, где были найдены уникальные артефакты времен Киевской Руси.

Об акции с требованием согласовать создание музея на Почтовой сообщил Сергей Мельниченко.

"Только что киевляне во время акции прямого действия физически демонтировали ворота и заняли территорию строительной площадки на Почтовой площади и взяли под общественный контроль территорию уникальных археологических находок на Почтовой площади!" написал он в Facebook.

По его убеждению, найденные археологические объекты на месте строительства должны охраняться государством, иметь государственное финансирование, а судьбу подобных находок должна решать община, а не застройщик.

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Завтра Киевсовет в очередной раз попытается собрать достаточное количество голосов, чтобы принять решение о создании музея на Почтовой площади.

Напомним, 7 июня Киевский городской совет провалил голосование о прекращении инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на Почтовой площади в Киеве.

В 2015 году, во время строительства подземного торгово-развлекательного центра на Почтовой площади, ученые сначала обнаружили уникальные артефакты XVI-XVIII веков, а потом нашли полноценную улицу времен Киевской Руси XI-XII веков.

Компанией-застройщиком на этой территории является ООО Хенсфорд-Украина (ее владельцем является Hansford Impex).

Сейчас раскопки под Почтовой площадью прекращено: Хенсфорд Украины - с октября отказывается финансировать любые работы, хотя по закону должна это делать.