Россия, вероятно, применила безэкипажный катер Мурена-300 во время атаки на Одесскую область в июне — ГУР
В ГУР рассказали об использовании Россией экспериментального катера (Фото: Міноборони Росії / Handout via REUTERS)
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагают, что во время неудачной атаки на город Южный в Одесской области в начале июня Россия могла применить экспериментальный безэкипажный катер Мурена-300.
Как сообщило ГУР в ответе на запрос Суспільного, поданный 2 июля, есть высокая вероятность того, что Россия завершила разработку ударных безэкипажных катеров.
В разведке считают, что такая техника может представлять серьезную угрозу для гражданского населения прибрежных населенных пунктов.
По данным разведки, Мурена-300 имеет следующие тактико-технические характеристики:
- габариты (длина/ширина), м — 5,5/1,4;
- водоизмещение, т — до 1000;
- материал корпуса — композитный;
- крейсерская скорость, км/ч — 45;
- максимальная дальность действия, км — 500;
- каналы связи и навигации — спутниковый канал связи, система инерциальной навигации;
- масса полезной нагрузки, кг — до 500;
- полезная нагрузка — камера с оптическим зумом 40x, инфракрасная камера, тепловизор.
2 июля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия пыталась разработать собственные морские дроны.
«Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели», — рассказал глава разведки.
В декабре 2023 года британская разведка сообщала, что российская оборонная промышленность пытается уменьшить разрыв с Украиной в разработке морских беспилотников.