В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагают, что во время неудачной атаки на город Южный в Одесской области в начале июня Россия могла применить экспериментальный безэкипажный катер Мурена-300.

Как сообщило ГУР в ответе на запрос Суспільного, поданный 2 июля, есть высокая вероятность того, что Россия завершила разработку ударных безэкипажных катеров.

В разведке считают, что такая техника может представлять серьезную угрозу для гражданского населения прибрежных населенных пунктов.

Реклама

По данным разведки, Мурена-300 имеет следующие тактико-технические характеристики:

габариты ( длина/ширина), м — 5,5/1,4;

длина/ширина), м — 5,5/1,4; водоизмещение, т — до 1000;

материал корпуса — композитный;

крейсерская скорость, км/ч — 45;

максимальная дальность действия, км — 500;

каналы связи и навигации — спутниковый канал связи, система инерциальной навигации;

масса полезной нагрузки, кг — до 500;

полезная нагрузка — камера с оптическим зумом 40x, инфракрасная камера, тепловизор.

2 июля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия пыталась разработать собственные морские дроны.

«Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели», — рассказал глава разведки.

В декабре 2023 года британская разведка сообщала, что российская оборонная промышленность пытается уменьшить разрыв с Украиной в разработке морских беспилотников.