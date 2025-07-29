Россия, вероятно, применила безэкипажный катер Мурена-300 во время атаки на Одесскую область в июне — ГУР

29 июля, 16:27
Поделиться:
В ГУР рассказали об использовании Россией экспериментального катера (Фото: Міноборони Росії / Handout via REUTERS)

В ГУР рассказали об использовании Россией экспериментального катера (Фото: Міноборони Росії / Handout via REUTERS)

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагают, что во время неудачной атаки на город Южный в Одесской области в начале июня Россия могла применить экспериментальный безэкипажный катер Мурена-300.

Как сообщило ГУР в ответе на запрос Суспільного, поданный 2 июля, есть высокая вероятность того, что Россия завершила разработку ударных безэкипажных катеров.

В разведке считают, что такая техника может представлять серьезную угрозу для гражданского населения прибрежных населенных пунктов.

Реклама

По данным разведки, Мурена-300 имеет следующие тактико-технические характеристики:

Читайте также:
Александр Коваленко
Александр Коваленко
Новая угроза с моря. Что за морские дроны начала изготавливать Россия
  • габариты (длина/ширина), м — 5,5/1,4;
  • водоизмещение, т — до 1000;
  • материал корпуса — композитный;
  • крейсерская скорость, км/ч — 45;
  • максимальная дальность действия, км — 500;
  • каналы связи и навигации — спутниковый канал связи, система инерциальной навигации;
  • масса полезной нагрузки, кг — до 500;
  • полезная нагрузка — камера с оптическим зумом 40x, инфракрасная камера, тепловизор.

2 июля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия пыталась разработать собственные морские дроны.

«Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели», — рассказал глава разведки.

В декабре 2023 года британская разведка сообщала, что российская оборонная промышленность пытается уменьшить разрыв с Украиной в разработке морских беспилотников.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Одесская область Обстрел ГУР МО Разведка Катер Дроны морские дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies