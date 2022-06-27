«Мурашки по коже». Глава Нацполиции рассказал о погибших и раненых коллегах 27 июня, 06:45 Цей матеріал також доступний українською Глава Нацполиции Игорь Клименко (Фото:Игорь Клименко/Facebook)

В интервью НВ глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что каждый свой день начинает именно со сводки по поводу погибших или раненых работников полиции.

«К сожалению, сегодня я не могу озвучить точные цифры — я их знаю, но не могу озвучить. Но могу сказать, что Нацполиция ведет соответствующий реестр, в который мы включаем всю информацию об этих людях. Однозначно, вся полиция их считает героями, погибшими за независимость нашего государства», — сказал Клименко.



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По его словам, правоохранители погибают при разных обстоятельствах.

«Были полицейские, которых расстреляли российские войска, когда они ехали на выполнение задания. У нас было много погибших при эвакуации мирного населения. В некоторых регионах, в том числе в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, граждан эвакуировали уже и полицейские, и спасатели, — под минами, под ракетными обстрелами», — отметил он.



Глава Нацполиции рассказал истории гибели некоторых полицейских.

Так, в Мариуполе правоохранитель потерявший два года назад свою жену и оставшийся с двумя детьми, пытался спасти других детей, других людей, но погиб. К сожалению, судьба его двоих детей неизвестна.

«Или, например, полицейский, которого мы нашли в братской могиле, — один из 116 погибших в Буче, возле церкви: у него также были огнестрельные ранения на теле, но даже в этой яме он лежал со служебным жетоном», — добавил глава Нацполиции.

Кроме того, по данным Клименко, погибли и очень много семей правоохранителей.

Так, в Бородянке наш полицейский потерял всех, все родные погибли: жена, мама, маленький ребенок, отец и брат.

«Рассказываю, а у меня мурашки по коже, потому что этих трагедий, к сожалению, у нас сотни. К сожалению, мы понимаем, что это не последние жертвы, потому что война продолжается и наши работники находятся в каждом месте, где идут боевые действи», — подытожил глава Нацполиции.

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