Национальный мультипредметный тест: названы сроки дополнительной регистрации 9 июня, 12:57 Цей матеріал також доступний українською На дополнительную сессию можно зарегистрироваться с 10 по 20 июня (Фото:Christin Hume/Unsplash)

Дополнительный период регистрации на национальный мультипредметный тест пройдет с 10 по 20 июня.

Как сообщили в Украинском оценивании качества образования, чтобы принять участие в НМТ поступающим, которые в этом году не регистрировались для участия во Внешнем независимом оценивании, нужно с 10 по 20 июня создать регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса.

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Необходимо заполнить фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию (при наличии) и номер паспортного документа и номер мобильного телефона.

Далее 25 июня необходимо узнать свой логин и пароль, правильно введя данные в специальный сервис Получение доступа к информационной странице участника ВНО-2022/НМТ-2022.

После этого с 8 по 18 июля на информационной странице необходимо подтвердить желание принять участие в НМТ и выбрать населенный пункт, наиболее удобный для прохождения тестирования, а с 1 по 10 августа уточнить название населенного пункта для прохождения НМТ.

До 12 августа абитуриент должен получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ и датой и временем начала тестирования, а 16−20 августа принять участие в дополнительной сессии тестирования.

Поступающие, которые во время основного периода регистрации сформировали регистрационные карточки на сайте УЦОКО, однако до 7 июня по тем или иным причинам не смогли подтвердить свое участие в НМТ, повторно не регистрируются, а с 8 по 18 июля подтверждают желание проходить тестирование в дополнительную сессию.

Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.

С 20 мая абитуриенты смогут выбрать страну и населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест. Тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.

Пункты тестирования также открыли в 23 странах Европы.

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