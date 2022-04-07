Вступительная кампания в условиях войны: каким будет тест по украинскому языку 7 апреля, 13:46 Цей матеріал також доступний українською По последним данным, тестирование должно пройти в компьютерном формате (Фото:Andrew_Writer via Flickr)

1 апреля министр образования Сергей Шкарлет объявил, что в 2022 году украинские школьники вместо обычного ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест по украинскому языку, математике и истории Украины.



Каким будет Национальный мультипредметный тест

Национальный мультипредметный тест — упрощенная версия ВНО, состоящая из трех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины.

Тест не будет включать задач по украинской литературе. В общей сложности, участники тестирования должны будут выполнить 60 заданий за 80 минут. По последним данным, обнародованным на сайте Украинского центра оценки качества образования, тестирование будут проводить в компьютерном формате.

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Во время пресс-конференции 1 апреля министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что тест может быть прерван в случае воздушной тревоги. Также отмечалось, что оценки по каждому из предметов будут объявлены сразу после сдачи мультипредментного теста.

При поступлении абитуриент будет иметь один сертификат о прохождении ВНО, а не четыре.



С демонстрационным вариантом НМТ можно будет ознакомиться в конце апреля, а в течение следующих двух недель Украинский центр оценки качества образования подготовит более подробное описание блоков по математике и истории Украины.

Сам тест, по предварительным данным, должен пройти в июле.

Особенности теста по украинскому языку

Задания блока Национального мультипредметного теста по украинскому языку будут отвечать действующей программе ВНО по украинскому языку.

В Украинском центре оценки качества образования отмечают, что тесты будут только по той части программы, которая касается украинского языка и охватывает все языковые темы, изучение которых предусмотрено в школьном курсе украинского языка:

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;

Лексикология. Фразеология;

Строение слова. Словообразование;

Морфология;

Синтаксис;

Стилистика;

Развитие речи.

Удельный вес каждого из разделов языковедения в содержании блока Национального мультипредметного теста по украинскому языку в целом соответствует тому, что характеризует содержание тестов ВНО по украинскому языку. Однако разделам Стилистика и Развитие речи уделено несколько меньше внимания, поскольку компьютерный формат тестирования «делает невозможным использование задач на предоставление письменного развернутого или короткого ответа».

Структура теста НМТ по украинскому языку

В блоке по украинскому языку будет 20 заданий:

в 15 заданиях нужно будет выбрать один правильный ответ из четырех или пяти вариантов;

пять заданий будет на установление соответствия — нужно будет установить по четыре « логические пары».

Задач, предусматривающих предоставление письменного короткого или развернутого ответа, не будет.

Как будет оцениваться блок НМТ по украинскому языку

Задания по украинскому языку будут оценены в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО: по 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия.

В целом, при выполнении задач блока НМТ по украинскому языку можно получить от 0 до 35 баллов.

Количество набранных баллов за правильно выполненные задания можно узнать сразу после выполнения блоков НМТ. Позже результат каждого блока будет также переведен в шкалу 100−200 баллов.



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