Вступительная кампания в условиях войны: каким будет тест по украинскому языку
По последним данным, тестирование должно пройти в компьютерном формате (Фото:Andrew_Writer via Flickr)
1 апреля министр образования Сергей Шкарлет объявил, что в 2022 году украинские школьники вместо обычного ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест по украинскому языку, математике и истории Украины.
Каким будет Национальный мультипредметный тест
Национальный мультипредметный тест — упрощенная версия ВНО, состоящая из трех предметов:
- украинского языка;
- математики;
- истории Украины.
Тест не будет включать задач по украинской литературе. В общей сложности, участники тестирования должны будут выполнить 60 заданий за 80 минут. По последним данным, обнародованным на сайте Украинского центра оценки качества образования, тестирование будут проводить в компьютерном формате.
Во время пресс-конференции 1 апреля министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что тест может быть прерван в случае воздушной тревоги. Также отмечалось, что оценки по каждому из предметов будут объявлены сразу после сдачи мультипредментного теста.
При поступлении абитуриент будет иметь один сертификат о прохождении ВНО, а не четыре.
С демонстрационным вариантом НМТ можно будет ознакомиться в конце апреля, а в течение следующих двух недель Украинский центр оценки качества образования подготовит более подробное описание блоков по математике и истории Украины.
Сам тест, по предварительным данным, должен пройти в июле.
Особенности теста по украинскому языку
Задания блока Национального мультипредметного теста по украинскому языку будут отвечать действующей программе ВНО по украинскому языку.
В Украинском центре оценки качества образования отмечают, что тесты будут только по той части программы, которая касается украинского языка и охватывает все языковые темы, изучение которых предусмотрено в школьном курсе украинского языка:
- Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;
- Лексикология. Фразеология;
- Строение слова. Словообразование;
- Морфология;
- Синтаксис;
- Стилистика;
- Развитие речи.
Удельный вес каждого из разделов языковедения в содержании блока Национального мультипредметного теста по украинскому языку в целом соответствует тому, что характеризует содержание тестов ВНО по украинскому языку. Однако разделам Стилистика и Развитие речи уделено несколько меньше внимания, поскольку компьютерный формат тестирования «делает невозможным использование задач на предоставление письменного развернутого или короткого ответа».
Структура теста НМТ по украинскому языку
В блоке по украинскому языку будет 20 заданий:
- в 15 заданиях нужно будет выбрать один правильный ответ из четырех или пяти вариантов;
- пять заданий будет на установление соответствия — нужно будет установить по четыре «логические пары».
Задач, предусматривающих предоставление письменного короткого или развернутого ответа, не будет.
Как будет оцениваться блок НМТ по украинскому языку
Задания по украинскому языку будут оценены в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО: по 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия.
В целом, при выполнении задач блока НМТ по украинскому языку можно получить от 0 до 35 баллов.
Количество набранных баллов за правильно выполненные задания можно узнать сразу после выполнения блоков НМТ. Позже результат каждого блока будет также переведен в шкалу 100−200 баллов.
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