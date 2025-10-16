Нацполиция готова ограничить показ мультфильма Маша и Медведь в случае введения санкций (Фото: Скриншот из мультфильма Маша и Медведь/Ярослав Юрчишин)

Национальная полиция готова ограничить трансляцию мультфильма Маша и Медведь в случае введения против него санкций. Также правоохранители указали на вероятные связи с Россией.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в четверг, 16 октября.

«В обращении мне сообщили, что в случае применения санкций против мультфильма, Нацполиция готова принять участие в ограничении контента в Украине. А Кабинет Министров Украины расписал письмо на выполнение Службе безопасности, Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, СНБО, МВД, МКСК и другим ведомствам», — сказал Юрчишин.

Парламентарий отметил, что официальные ресурсы мультфильма указывают ссылку на страницу в соцсети VK.

Сам сайт размещен на домене РФ. Впрочем, при переходе происходит перенаправление на якобы нейтральный домен, без привязки к России, говорит Юрчишин.

Депутат пишет, что мультфильм Маша и Медведь имеет украинский перевод, но это лишь адаптация контента. По его словам, имперские нарративы никуда не исчезли. В частности, он ссылается на издание The Times, которое сравнивает Машу с российским диктатором Владимиром Путиным и указывает, что это может быть мягкой силой России.

Кроме того, Юрчишин подчеркнул, что деньги с монетизации идут российской анимационной студии.

«Мультфильмы — это огромное поле работы, куда заходит РФ, чтобы влезть в мозги нашим детям. Родители часто не обращают внимания, что включают малышам в ютубе. Должны вычистить это поле от российского контента и стимулировать создание своего продукта. Потому что, как видим, роспропаганда заходит абсолютно везде, где может это сделать», — говорит нардеп.