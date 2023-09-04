Нацгвардейцы уничтожили российскую гаубицу МСТА-С с помощью FPV-дрона — видео

4 сентября, 15:58
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МСТА-С уничтожена в Донецкой области (Фото:Скриншот НГУ/Telegram)

МСТА-С уничтожена в Донецкой области (Фото:Скриншот НГУ/Telegram)

Спецназовцы отряда Нацгвардии Омега уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку МСТА-С.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Установку российских оккупантов уничтожили в Донецкой области с помощью FPV-дрона.

На кадрах видно, как беспилотник поражает МСТА-С. После удара в воздух поднимаются клубы дыма.

Видео дня

Ранее стало известно, что Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью NV заявлял, что нынешняя цель украинской Армии дронов — увеличить количество дронов украинского производства на фронте в сотни раз.

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2 августа глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что ведомство отдает в эксплуатацию для Сил обороны Украины уже десятую модель FPV-дрона.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Нацгвардия Украины Мста-Б Дроны Война России против Украины российские потери

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