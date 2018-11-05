05 ноября 2018, понедельник

"Мрия не осуществилась": СМИ назвали имя экстрадированного из Швейцарии украинца

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Подозреваемого в мошенничестве вернули в Украину
Фото: Eugene Enin via Facebook

Подозреваемого в мошенничестве вернули в Украину

Стало известно имя гражданина Украины, которого экстрадировали из Швейцарии по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным источников РБК-Украина, это бывший совладелец агрохолдинга Мрия Николай Гута. Он после банкротства агрохолдинга в 2014 году скрылся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов за границей. В 2015 году Интерпол объявил его в международный розыск.

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В Генеральной прокуратуре не раскрыли имя экстрадированного из Швейцарии украинца, но подтвердили, что на родину вернули "экс-главу одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемого за совершение мошенничества в особо крупных размерах - около 800 млн гривен".

Напомним, что 5 ноября в Украину из Швейцарии экстрадировали мужчину, которого разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах.

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