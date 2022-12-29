«Реакция будет мгновенной». В полиции напомнили о наказании за салюты на новогодние праздники 29 декабря, 18:10 Главная новогодняя елка в Киеве, декабрь 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине за фейерверки на новогодние праздники последует «мгновенное» наказание. С начала полномасштабного вторжения РФ в стране был введен запрет на использование и продажу пиротехники.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко для в интервью Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что самым легким наказанием будет штраф в несколько сотен гривен, а самое тяжелое, если правоохранители квалифицируют преступление как хулиганство, — арест, ограничение свободы. Он добавил, что «не стоит играть с такими вещами».

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«Реакция будет мгновенной и по всей строгости закона. Самое легкое наказание — штраф в несколько сотен гривен, самое тяжелое, если квалифицируют как преступление — хулиганство, то и там арест, и ограничение свободы. Не стоит играть с такими вещами», — пояснил глава Нацполиции.

Он также добавил, что в этом случае дело не просто в нарушении закона, а в реакции людей на громкие звуки от салютов или петард.

«Пиротехника сейчас — это не о праздновании. Это напоминание о взрывах. Миллионам людей в Украине и так психологически сложно переживать войну. Поэтому призываю подумать об этих гражданах и обойтись без пиротехники. После победы будем запускать салюты вместе», — добавил Клименко.

В ряде областей Украины уже официально запретили использование фейерверков на Новый год. Среди них: Житомирская, Ровенская, Киевская области и город Киев.