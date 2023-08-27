Зеленский ответил, возможно ли проведение выборов в Украине во время войны 27 августа, 20:00 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения, согласно законодательству, запрещено. Однако можно изменить законодательство, если США и Европа согласятся выполнить определенные условия.

Об этом Зеленский сказал в интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на 1+1.

Президент напомнил, что проводить выборы во время военного положения запрещено. Однако, по его словам, украинские парламентарии могли бы внести изменения в законодательство и в избирательный кодекс, чтобы сделать выборы возможными.

Видео дня

В то же время он отметил, что это будет возможным, если США и европейские партнеры выполнят несколько условий.

«Я сказал, если вы готовы дать мне 5 млрд, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 млрд. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное — я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду», — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что кроме финансовой поддержки, США и Европа должны обеспечить честность выборов, а именно направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

«Но, самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо», — сказал он.



Глава государства подчеркнул, что он ни за что не держится.

«Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов 3, 5, 7 лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что мы за что-то держимся. Я бы хотел провести выборы», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что ему нравится идея «сделать это в течение года».

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.