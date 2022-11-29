Если религия запрещает. Могут ли военнообязанные избежать использования оружия 29 ноября, 07:51 Мобилизация и религия — новости Украины (Фото:Украинская Православная Церковь \ фейсбук)

Во время всеобщей мобилизации на военную службу могут призвать любого военнообязанного гражданина. К потенциальным призывникам также входят представители религий, в которых не допускается использование оружия.

Рассказываем, возможно ли таким лицам избежать нарушения конфессиональных запретов, если им придет повестка.

В статье 35 Конституции Украины отмечено: «никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений». Однако такие лица имеют право выполнить эту обязанность путем несения альтернативной (невоенной) службы.

Видео дня

К религиозным организациям, не допускающим использование оружия, относятся:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Страдатели;

Свидетели Иеговы;

Общество Сознания Кришны;

Харизматические христианские церкви ( и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам); Христиане веры евангельской ( и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам); Христиане евангельской веры.

Лица, относящиеся к этим организациям, могут избежать несения военной службы, если предоставят документ, подтверждающий истинность их убеждений. Тогда такие призывники имеют право на прохождение альтернативной службы. Такое правило действует в мирное время, однако во время военного положения оно теряет силу.

Что делать мобилизованным, которым запрещено воевать религиозными убеждениями

В таком случае можно обратиться в ТЦК и СП с просьбой назначить призывника на должность, не требующую участия в боевых действиях и использования оружия. К такому обращению следует приложить справку от своей религиозной организации с подтверждением искренности убеждений.

«Если человек написал заявление и подтвердил, что принадлежит к религиозным организациям, запрещающим пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Она может быть поваром, водителем, инженером и т.д.

Теоретически, если человек, например адвентист-реформист, написал такое заявление и добавил соответствующие документы, но военком упорно направляет его в минометный расчет, он может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на Статью 35. Но я не видел таких случаев на практике и я сомневаюсь, что так поступают в военкоматах", — поделился юрист Андрей Новак изданию УП. Он также отметил, что пацифизм — не повод для освобождения от военной службы, однако сами председатели ТЦК понимают, что такое лицо, которое, тем более, не нет ни одного релевантного опыта, на фронте вряд ли сможет усилить вооруженную группировку.

Напомним, ранее НВ рассказывал, что в Украине изменили порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации.