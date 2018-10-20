Можно дома камин разжечь. Известные украинцы рассказали о том, как относятся к факельным шествиям в честь УПА

Журнал Новое Время спросил у известных соотечественников, что они думают о шествии ультраправых сил, которое состоялось 14 октября в Киеве в честь 76-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Ирена Карпа, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, писательница, лидер группы Qarpa:

Я абсолютно поддерживаю снос памятников коммунистам, чекистам и другим сволочам, способствовавших уничтожению украинцев.

Но что касается лозунга Украина для украинцев: я - за политическую нацию, а не за исключительно этнический признак. Последний становится инструментом манипуляций, архетипной жестокости и других примитивных форм "лучшести".

Украинская повстанческая армия (УПА) - важное явление украинской истории. Но отмечать ее создание факельным шествием (с соответствующим ассоциативным рядом на тему гитлеровской Германии) - это играть на руку Кремлю и недалеким международным СМИ. Которые спят и видят, чтобы в очередной раз изобразить украинцев радикальными тупоголовыми нациками.

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Ефрем Лукацкий, фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине:

Власть должна ощущать характер народа Не было факелов. Дымовые шашки были. На это шествие приехали мои западные коллеги. И мне было приятно смотреть на их огорченные лица. [Потому что] машины, как и витрины магазинов, по ходу шествия никто не бил. Никто не зиговал и не нес портрет Гитлера.

Я отношусь к подобным шествиям нормально. Власть должна ощущать характер народа.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер

Я не фанат любых шествий. Не люблю толпы. А когда дело касается стычек с полицией, то это вообще печально. Я по жизни не командный игрок, привык всего добиваться сам.

Елена Белозерская, боец Украинской добровольческой армии, блогер:

Мне нравится. Во-первых, это традиционное мероприятие украинских патриотов. А во-вторых, красиво и зрелищно.

А если у кого-то факельные шествия вызывают какие-то нелепые ассоциации с нацизмом, то пусть погуглят: даже во времена СССР с факелами ходили многие - от пионеров и комсомольцев до студентов-медиков и участников клубов самодеятельности.

Вспомните: когда-то такую ​​же реакцию, как сейчас факельные марши, вызвало приветствие "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!" А сейчас это приветствие произносит президент и вся украинская армия. Возможно, следующего президента мы уже увидим во главе факельного шествия.

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Андрей Худо, глава набсовета Холдинга эмоций !Fest (креативные проекты и рестораны, в том числе львовская Криївка):

Праздник Покрова [который отмечают 14 октября] мне очень нравится. У него глубокий смысл и традиции в Украине со времен казачества.

А вот факельное шествие в центре столицы не нравится. Если уж кто так любит огонь, то можно дома камин разжечь или сходить пожарить шашлыки. От этого наверняка будет больше пользы и релакса.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком:

Лично мне не нравится никакое массовое действие, несущее хоть какой-то элемент агрессии.

Это необходимость, чтобы уравновесить историческую несправедливость. И без этого мы к согласию и толерантному обществу не придем. Придется потерпеть

Но как политтехнолог отвечу, что к этому нужно относиться как к социальному явлению. Ведь любой национализм зачастую рождается в связи с тем, что социокультурные потребности какого-то этноса были ущемлены.

Очевидно, что для Украины факельные шествия, национализм, возвращение исторической справедливости, национальных героев, УПА, Степана Бандеры и прочих - необходимость, чтобы уравновесить историческую несправедливость. И без этого мы к согласию и толерантному обществу не придем. Придется потерпеть.

Другое дело, что нужно всеми силами стараться - в основном это задача государства и правоохранительных органов, - чтобы подобные акции и шествия не становились площадкой для провокаций и насилия.

Игорь Захаренко, гендиректор турфирмы Феерия:

Если я в Киеве, то хожу на такие мероприятия. Хорошее настроение, классные люди. И можно побратимов увидеть - с Майдана, с войны.

Еще бы всю эту энергию - да в полезное русло.

Владимир Тихий, кинорежиссер:

Нужно понимать, что любое, а не только это, факельное шествие используется российской пропагандой для аналогий с фашизмом и нацистскими акциями. Поэтому организаторам не стоило устраивать подобных вещей, а придумать какие-то другие акции, отличные от факельного марша.

В то же время, если слушать и поступать только с оглядкой на российскую пропаганду, то по факту выйдет, что нам нужно отказываться практически от всего, что хоть как-то связано с независимой современной Украиной. Начиная от нашего флага. Ведь он тоже кому-то в РФ может показаться "бандеровским".

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы компаний Агротрейд:

Это говорит лишь о том, что правые силы в Украине есть и вот так они самовыражаются. Почему, например, "марш мира" РПЦ МП или шествие за права ЛГБТ может проходить, а марш правых сил - нет?

Ну прошлись, покричали. Главное, чтобы никого не били и не резали. Вот этого я не приветствую

Ну да, у правых такой марш. Ну вот так они ходят. Я видел похожие шествия в Париже, Берлине и Вене. И во время таких мероприятий полиция всегда работает в усиленном режиме. И все равно всегда происходят какие-то эксцессы. Кстати, правые движения в Европе очень щедро финансируются Российской Федерацией.

Ну прошлись, покричали. Главное, чтобы никого не били и не резали. Вот этого я не приветствую.

Конечно, ультраправые имеют отклик у определенного сегмента общества, но он достаточно узкий. Поэтому не думаю, что в Украине это перерастет во что-то большее.

Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти:

Считаю, что 14 октября - это День защитника Украины. И его нужно отмечать торжественно и празднично, а не использовать как день для каких-то протестных акций. Для этого, мне кажется, можно использовать какие-то другие дни в календаре.

С другой стороны, очевидно, что в украинском обществе, как и в любом другом, есть запрос на определенные радикальные призывы и действия. Но с учетом того, что сейчас Украина фактически находится в состоянии войны, возможно, такие радикальные призывы здесь могут оказаться куда более популярными, чем где-либо в мире.

Айдер Муждабаев, заместитель гендиректора телеканала ATR:

Это что-то из разряда шоу. Сейчас в стране происходят более сущностные процессы, которые этими шоу никак не затмить.

Наверное, эти походы нужны тем, кому выгодно с какой-то периодичностью проявлять себя политически. Или тем, кому необходимо почувствовать свое единство. Вообще националисты должны быть в политическом спектре станы.

Опять же факельные шествия могут нравиться некоторым украинцам, могут нравиться российской пропаганде. Но пока в Украине работают телеканалы NewsOne и 112, бенефициаром которых является лично [Владимир] Путин, можно хоть с факелами, хоть с радужными флагами - мы все будем находиться под угрозой оккупации через выборы. Или через что угодно. Причем угроза эта одинакова для всех - как для представителей ЛГБТ, так и для членов правых организаций.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №38 от 18 октября 2018 года.