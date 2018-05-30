Можете не снимать. На суде представили видео, на котором зафиксирована Зайцева в первые минуты после ДТП

Киевский районный суд Харькова в среду, 30 мая, отсмотрел видео с нагрудных камер полицейских, которые первыми прибыли на место резонансной ДТП при участии Елены Зайцевой и Геннадия Дронова 18 октября минувшего года.

Издание Depo.ua с места событий пересказывает содержание видеозаписей. Камеры зафиксировали общение Зайцевой сразу после ДТП. Она звонила знакомым, чтобы ей подвезли документы, поскольку с собой их не было. Также, согласно видео, Зайцева просила не снимать ее и ее знакомую, ехавшую вместе с ней.

Также подозреваемая требовала не снимать ее: "Можете не снимать, я вызову адвоката сейчас!"

В разговоре со знакомыми, который также зафиксирован на видео, Зайцева просила не говорить маме.

Ее адвокат, Юлия Козырь, попыталась возразить, что на видео не указывается, какие именно документы должны были подвезти Зайцевой.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица, что это видео с камеры патрульного, который на суде ранее подтвердил, что у Зайцевой не было с собой водительского удостоверения.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Ранее видеодоказательство подтвердило, что Зайцева поехала на красный сигнал, а Дронов на желтый.