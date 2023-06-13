Выплаты по безработице в Польше: обновленные правила, условия и процедуры 13 июня, 10:12 Выплаты по безработице в Польше (Фото:mala-ma/ depositphotos)

Рассказываем, могут ли украинцы, которые из-за войны вынуждены были эмигрировать в Польшу и не находят работу на новом месте, рассчитывать на выплаты по безработице.

Согласно положениям законодательства Польши, работники, которые имели легальное трудоустройство и платили социальное страхование и взносы в Фонд труда в течение не менее одного года, имеют гарантированное право на получение выплат по безработице через Управление социальной защиты (ZUS), если они потеряли свою работу. Однако, имеют ли право на такие выплаты украинцы, которые не имеют работы в Польше?

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В случае украинцев, которые не имеют работы в Польше, они обычно не соответствуют требованиям для получения выплат по безработице от ZUS. Законодательство Польши предусматривает, что для получения таких выплат необходимо иметь определенный стаж работы и платить соответствующие взносы в течение определенного периода. Следовательно, украинцы, которые не имеют рабочего стажа и соответствующих взносов, обычно не имеют права на получение выплат по безработице в Польше.

Однако, важно отметить, что украинцы, проживающие в Польше и имеющие статус работников, могут иметь право на другие формы помощи или социальные льготы в случае потери работы. Для получения такой помощи следует обратиться в соответствующие органы социальной защиты или миграционных служб, которые предоставляют консультации и информацию о доступных программах и поддержке для безработных.

Как украинцам стать на учет управления труда в Польше

Согласно положений Спецзакона Республики Польша о помощи беженцам из Украины, бегущим от войны после 24 февраля 2022 года, украинцы имеют право на официальное трудовое трудоустройство без особых разрешений. У польских работодателей есть много предложений для украинских граждан, даже без знания польского языка. Уже много временно переселенных украинцев нашли работу в Польше, что делает ее лидером среди стран Европейского Союза по количеству работающих беженцев.

Многие украинские бизнесмены также переехали в Польшу и предоставляют рабочие места. Однако, по разным причинам не все люди могут самостоятельно найти работу или устроиться на работу. В таком случае, необходимо зарегистрироваться в местном центре занятости.

Для этого нужно собрать необходимый пакет документов и подать их в управление труда в рабочее время. Вот список документов, которые необходимо иметь с собой:

действующий паспорт;

PESEL;

документы об образовании, если есть;

оригиналы всех договоров с работодателем, справок с работы, которые могут подтвердить стаж;

сведения о семье ( дети, супруги);

дети, супруги); медицинские справки, если есть ограничения по физической работе и тому подобное;

другие заявки и согласия, которые могут попросить в управлении труда.

Что значит статус официального безработного в Польше

Польский центр занятости способствует трудоустройству зарегистрированного безработного, для чего:

предоставляет доступ к Главной базе вакансий по всей стране;

постоянно предоставляет информацию об обновлении курсов для освоения новых знаний, квалификации или профессии;

предлагает варианты языковых курсов.

Но стоит отметить, что зарегистрировавшись как безработный и получив соответствующий статус, лицо имеет определенные обязательства:

Соблюдать требования и своевременно посещать центр занятости. В определенный срок предоставлять декларации о доходах и другие необходимые документы, в течение недели со дня получения дохода. Если есть необходимость выехать за границу или появились новые обстоятельства, при которых нет возможности работать, об этом нужно немедленно сообщить в управление труда. Если сложились непредвиденные обстоятельства, по которым человек, который стоит на учете, не явился своевременно в управление, на работу или на собеседование, необходимо сообщить в течение недели.