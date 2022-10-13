«Февраль уже не повторится никогда». На границах с Сумской областью сейчас не фиксируется наличие дополнительных скоплений войск РФ — ОВА 13 октября, 13:51 Дом в Сумской области после вражеского обстрела (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

На границах с Сумской областью сейчас не фиксируется наличие дополнительных скоплений войск РФ, каких-либо ударных группировок или диверсионных групп.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Февраль уже не повторится никогда. Вся Украина может быть уверена, что границы сейчас защищаются как пограничниками, так и военными подразделениями, обустроены соответствующие инженерные объекты», — сказал он на брифинге.

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По его словам, и с инженерной, и с военной точки зрения оборудована и первая, и вторая линия обороны области.

«В настоящее время мы не наблюдаем никаких дополнительных скоплений российских войск на границах с Сумской областью, что наблюдалось как раз перед 24 февраля», — сказал он.

По его словам, на расстоянии 100−150 км проходят обучение российские мобилизованные, но наличие каких-либо ударных группировок или диверсионных групп на данный момент на границах с Сумской областью нет.

«Есть одиночные такие бродячие подразделения, которые совершают обстрелы пограничных населенных пунктов Сумской области. Это самоходные артиллерийские установки, часто реактивные системы залпового огня, минометы», — сказал Живицкий.