«Делают ставку на авиацию». В ОК Юг оценили вероятность нового ракетного удара РФ по Украине 28 марта, 09:58 Российский истребитель МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Войска РФ могут нанести по Украине точечные удары, но на данный момент делают ставку на авиацию, а не на корабли в Черном море.

Об этом сообщила руководитель Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Больше ставки на авиацию, чем на морские ракетоносители. По анализу предыдущих двух суток, мы видим, что враг активизировал на нашем южном направлении, в частности в Херсонской области, в районе Берислава, активизировал использование авиации и управляемых авиационных бомб», — сказала она.

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По словам Гуменюк, оккупанты вынуждены уменьшить корабельную группировку из-за ухудшения погоды. На данный момент в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся семь кораблей РФ, среди которых один подводный ракетоноситель с четырьмя Калибрами.

«Это говорит о том, что ракетный удар вероятен, но не может быть такого массированного ракетного удара или готовности к какой-либо чрезвычайной ракетной атаке. Могут быть применены точечные удары», — резюмировала она.

Ранее Гуменюк заявляла, что массированные ракетные удары российской армии уже уходят в прошлое, однако исключать их полностью невозможно.